بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا تتعهد بدعم مالي وإصلاحات تنظيمية لتعزيز الوقود الحيوي

كندا
كندا
أ ش أ

وعدت الحكومة الكندية بتخصيص مئات الملايين من الدولارات وتخفيف القيود التنظيمية لتعزيز إنتاج الوقود الحيوي، الذي قال وزير الزراعة الكندي هيث ماكدونالد إنه يواجه منافسة أمريكية شرسة.


ووضع رئيس الوزراء مارك كارني دعم الوقود الحيوي وصناعة الكانولا ضمن ستة مجالات سُلط عليها الضوء في إعلان مساعدات يهدف إلى مساعدة الشركات على مواجهة الأضرار الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية والاضطرابات التجارية، وفقا لمنصة "ماركت سكرينر".


وقال ماكدونالد: "الولايات المتحدة تُغرق السوق بمنتجات أرخص، وعلينا بذل المزيد من الجهود لضمان استمرار عملنا حتى يتم تعديل لوائح الوقود النظيف".


ويواجه الكانولا الكندي، وهو أحد مكونات بعض أنواع الوقود الحيوي، رسومًا جمركية وتعريفات جمركية مرتفعة في الصين، أكبر سوق تصدير لبذور الكانولا.


الكانولا هو نوع من الزيوت النباتية يُستخرج من بذور نبات الكانولا، وهو صنف مُهجن من نبات اللفت الزيتي تم تطويره ليكون منخفضًا في الأحماض الضارة مثل حمض الإيروسيك، وبالتالي آمن وصالح للأكل.


وتعهدت الحكومة بتقديم 370 مليون دولار كندي (267.79 مليون دولار أمريكي) كحوافز إنتاجية لمنتجي الوقود الحيوي الكنديين، وقالت أيضًا إنها ستُجري إصلاحًا شاملًا للوائح الوقود الحيوي الكندية.


واشتكى منتجو الوقود الحيوي الكنديون وصناعة الكانولا لسنوات من أن الولايات المتحدة تُقدم حوافز لإنتاج الوقود الحيوي أكثر من تلك الموجودة في كندا، ما يُثبط الإنتاج الكندي. إلا أن تحقيقًا حكوميًا كنديًا في دعم الوقود الحيوي الأمريكي خلص في مايو إلى أن البرامج الأمريكية لا تُصنف ضمن "الإغراق والدعم"، وهو ما أضر بالمنتجين الكنديين.


وأكدت الجمعية الأمريكية للوقود المتجدد أن المنتجين الأمريكيين والكنديين يستفيدون من سياسات الوقود الحيوي الداعمة، ويجب عليهم التعاون.


كما اشتكى المنتجون الكنديون من أن اللوائح مُربكة وتُشكل عائقًا أمام الاستثمار في هذا القطاع. وخلال انتخابات أبريل، تعهد كارني بتحسين الوضع.


بدأت أكبر منشأة للديزل المتجدد في كندا، والمملوكة لشركة إمبريال أويل، والتي ستستخدم زيت الكانولا كمواد خام، الإنتاج في يوليو. ومع ذلك، أُجل مشروع رئيسي آخر هذا العام بسبب مخاوف تنظيمية وتجارية في كندا والولايات المتحدة.


وأصبح الطلب على الوقود الحيوي عنصرًا رئيسيًا في السعر العالمي لزيت الكانولا، حيث توسع الإنتاج في الولايات المتحدة ودول أخرى في السنوات الأخيرة، واستهلك نسبة أكبر من محاصيل الزيوت النباتية العالمية.
 

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

صدى وزير الأوقاف الأسبق بالسودان بجوار الدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف الأسبق بالسودان يشيد بمصر ويهنئ نقابة الصحفيين في ذكرى المولد النبوي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ الصحفيين بالمولد النبوي ويشيد بمبادرة «صحح مفاهيمك»

الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: ميلاد النبي ﷺ ميلاد للوجود كله ومكارم الأخلاق

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

