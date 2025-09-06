كندا تتعهد بدعم مالي وإصلاحات تنظيمية لتعزيز الوقود الحيوي

وعدت الحكومة الكندية بتخصيص مئات الملايين من الدولارات وتخفيف القيود التنظيمية لتعزيز إنتاج الوقود الحيوي، الذي قال وزير الزراعة الكندي هيث ماكدونالد إنه يواجه منافسة أمريكية شرسة.



ووضع رئيس الوزراء مارك كارني دعم الوقود الحيوي وصناعة الكانولا ضمن ستة مجالات سُلط عليها الضوء في إعلان مساعدات يهدف إلى مساعدة الشركات على مواجهة الأضرار الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية والاضطرابات التجارية، وفقا لمنصة "ماركت سكرينر".



وقال ماكدونالد: "الولايات المتحدة تُغرق السوق بمنتجات أرخص، وعلينا بذل المزيد من الجهود لضمان استمرار عملنا حتى يتم تعديل لوائح الوقود النظيف".



ويواجه الكانولا الكندي، وهو أحد مكونات بعض أنواع الوقود الحيوي، رسومًا جمركية وتعريفات جمركية مرتفعة في الصين، أكبر سوق تصدير لبذور الكانولا.



الكانولا هو نوع من الزيوت النباتية يُستخرج من بذور نبات الكانولا، وهو صنف مُهجن من نبات اللفت الزيتي تم تطويره ليكون منخفضًا في الأحماض الضارة مثل حمض الإيروسيك، وبالتالي آمن وصالح للأكل.



وتعهدت الحكومة بتقديم 370 مليون دولار كندي (267.79 مليون دولار أمريكي) كحوافز إنتاجية لمنتجي الوقود الحيوي الكنديين، وقالت أيضًا إنها ستُجري إصلاحًا شاملًا للوائح الوقود الحيوي الكندية.



واشتكى منتجو الوقود الحيوي الكنديون وصناعة الكانولا لسنوات من أن الولايات المتحدة تُقدم حوافز لإنتاج الوقود الحيوي أكثر من تلك الموجودة في كندا، ما يُثبط الإنتاج الكندي. إلا أن تحقيقًا حكوميًا كنديًا في دعم الوقود الحيوي الأمريكي خلص في مايو إلى أن البرامج الأمريكية لا تُصنف ضمن "الإغراق والدعم"، وهو ما أضر بالمنتجين الكنديين.



وأكدت الجمعية الأمريكية للوقود المتجدد أن المنتجين الأمريكيين والكنديين يستفيدون من سياسات الوقود الحيوي الداعمة، ويجب عليهم التعاون.



كما اشتكى المنتجون الكنديون من أن اللوائح مُربكة وتُشكل عائقًا أمام الاستثمار في هذا القطاع. وخلال انتخابات أبريل، تعهد كارني بتحسين الوضع.



بدأت أكبر منشأة للديزل المتجدد في كندا، والمملوكة لشركة إمبريال أويل، والتي ستستخدم زيت الكانولا كمواد خام، الإنتاج في يوليو. ومع ذلك، أُجل مشروع رئيسي آخر هذا العام بسبب مخاوف تنظيمية وتجارية في كندا والولايات المتحدة.



وأصبح الطلب على الوقود الحيوي عنصرًا رئيسيًا في السعر العالمي لزيت الكانولا، حيث توسع الإنتاج في الولايات المتحدة ودول أخرى في السنوات الأخيرة، واستهلك نسبة أكبر من محاصيل الزيوت النباتية العالمية.

