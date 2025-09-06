المنتخب الوطني لكرة القدم يتوجه إلى بوركينا فاسو غدا على متن طائرة خاصة

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة أن الفريق سيتوجه في الرابعة عصر غد /الأحد/ إلى بوركينا فاسو لمواجهتها في السابعة مساء /الثلاثاء/ المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيتوجه لبوركينا فاسو على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق أكثر من 6 ساعات، وأشار مدير منتخب مصر إلى أن الفريق سيخوض تدريب صباح غد الأحد باستاد القاهرة ثم السفر بعدها.

وسيخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات بدنية وجلسات استشفاء بفندق الإقامة استعدادا للمواجهة.

وخاض منتخب مصر أمس الجمعة مباراة أمام إثيوبيا انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دور رد، ليواصل المنتخب صدارته للمجموعه برصيد 19 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا:

١) مصر: 19 نقطة

2) بوركينا فاسو: 14 نقطة

3) سيراليون: 9 نقاط

4) غينيا بيساو: 7 نقاط

5) إثيوبيا: 6 نقاط

6) جيبوتي: نقطة وحيدة

