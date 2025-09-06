استشهاد 48 فلسطينيا بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم /السبت/ استشهاد 48 فلسطينيا بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وذكرت المصادر - حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن 14 شهيدا نقلوا إلى مستشفى الشفاء، و8 شهداء إلى عيادة الشيخ رضوان، و5 شهداء إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و6 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، و15 شهيدا إلى مستشفى ناصر.

وفي الضفة الغربية، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة أحياء، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين ما تسبب بإصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.

كما اقتحم مستوطنون، اليوم، خربة سمرة في الأغوار الشمالية، وتجولوا بين خيام المواطنين، لاستفزازهم وإرهابهم.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين يقتحمون الخربة بشكل شبه يومي، وباتوا يشكلون خطرا كبيرا على حياة المواطنين.

وتشهد أغلبية مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات يومية من المستوطنين، تشمل اقتحام التجمعات السكانية، ومهاجمة مساكن المواطنين وترهيبهم، إضافة إلى ملاحقة الرعاة وطردهم من المراعي، والاعتداء على مواشيهم وسرقتها.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدتي كوبر شمال غرب رام الله ونعلين غرب المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي كوبر ونعلين، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

