إعلان جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي و"صوت هند رجب" يحصد جائزة الأسد الفضي

اختتمت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الثانية والثمانين بإعلان توزيع جوائز الأفلام المتنافسة بحضور العديد من النجوم العالميين.

وحصد فيلم "Father Mother Sister Brother" للمخرج جيم جارموش على جائزة الأسد الذهبي حيث فاجأت لجنة التحكيم برئاسة ألكسندر باين الجميع بهذا الاختيار.

وحقق فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية والذى حظى بإشادة واسعة على جائزة الأسد الفضي بمهرجان فينيسيا السينمائي ، وعرض ضمن المسابقة الرسمية.

ويروي الفيلم قصة حقيقية للطفلة هند رجب ذات الست سنوات التي حبست وحدها في سيارة تحت إطلاق النار في غزة وطلبت لساعات طويلة منقذي الهلال الأحمر الفلسطيني عبر الهاتف لإنقاذها، بينما كانوا يحاولون جاهدين الوصول إليها في سيارة إسعاف لكنها استشهدت.

وفاز الممثل الإيطالي توني سيرفيلو بكأس فولبي لأفضل ممثل عن دوره بفيلم "La Grazia" الذي أدى دور رئيس الجمهورية، بتصويت لجنة التحكيم.

وحصدت جائزة كأس فولبي لأفضل ممثلة الصينية شين تشي لي عن دورها في فيلم "The Sun Rises On Us All" للمخرج كاي شانغجون.

وحصل الأمريكي بيني سافدي على جائزة أفضل مخرج عن فيلم The Smashing Machine لدواين جونسون وإميلي بلانت.

وفاز الفيلم الوثائقي Sotto le nuvole للمخرج جيانفرانكو روسي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ، أما جائزة مارسيلو ماستروياني، المقدمة لممثل أو ممثلة صاعدة، فقد فازت بها لونا ويدلر، بطلة فيلم "Silent Friend" ، بينما منحت جائزة أسد المستقبل لأفضل فيلم أول لفيلم Short Summer للمخرجة ناستيا كوركيا.

