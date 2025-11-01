أهالي عابدين يتابعون احتفالية المتحف المصري الكبير.. صور

احتفل أهالي عابدين بالقاهرة بافتتاح المتحف المصري الكبير، بالزغاريد ورفعوا أعلام مصر ، من قلب الميدان أمام محافظة القاهرة.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.

ويأتي هذا الافتتاح ليؤكد أن مصر الجديدة تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل، مستندة إلى إرثها الحضاري العريق الذي ألهم العالم على مدار آلاف السنين.