«المؤتمر»: مصر تواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وتتصدى للجرائم الإسرائيلية

أكد محمود أبو الحاج، القيادي بحزب المؤتمر، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية سيظل ثابتًا وراسخًا، مشيرًا إلى أن مصر كانت ومازالت الداعم الأول لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال "أبو الحاج" في تصريحات له، إن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتكررة، وما يصاحبها من توسع عسكري وعدواني ضد الشعب الفلسطيني، تمثل تحديًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، مشددًا على أن هذه الممارسات لن تُضعف عزيمة الفلسطينيين، ولن تُسقط حقوقهم التاريخية.

وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال الجهود المستمرة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وفتح قنوات للحوار تضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الصف العربي والدولي لمواجهة هذه الانتهاكات، مؤكدا أن الدور المصري سيظل حجر الزاوية في أي تسوية عادلة تضمن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال.