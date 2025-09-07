قداس اليوم الروحي لخدمة إعدادي وثانوي بأطفيح | صور

نظمت لجنة مهرجان الكرازة المرقسية يوم روحي لخدمة إعدادي وثانوي لختام أنشطة مهرجان الكرازة المرقسية “ أثبت علي ما تعلمت”.

وذلك تحت رعاية وبحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف.

يوم روحي

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بمقر مطرانية أطفيح، بكنيسة مارجرجس بكرمة الرسل، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما، وبمشاركة؛ القس إسحق عبد النور، والقس فيلوباتير فانوس، والقس بلامون سليمان، والقس صموئيل رضا، والقس يعقوب فرج، والقس ميصائيل عدلي.

كما حضر أيضا دياكون أنطونيوس، وعدد من المرتلين والخدام.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، القداس الإلهي بكاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة، بمشاركة الآباء كهنة الإيبارشية.

وعقب القداس، هنأ نيافته بعض الآباء الكهنة بعيد رسامتهم الكهنوتية خلال شهر سبتمبر، ثم ألقى كلمة روحية تناولت حياة الكاهن والاستعداد الدائم، كما ناقش مع الآباء عددًا من الأمور الرعوية الخاصة بالفترة المقبلة