لأول مرة منذ بداية الحرب.. روسيا تهاجم مبنى الحكومة في كييف
الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل
أوكرانيا تعلن تضرّر المبنى الرئيسي للحكومة بـ «كييف» بسبب هجوم روسي
تقديم 77 مليون خدمة مجانية خلال 53 يومًا ضمن حملة «100 يوم صحة»
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة سلّمت حماس وثيقة مبادئ لإنهاء الحرب
ناقد رياضي: «العميد» يستلهم درس «الجوهري» لمواجهة بوركينا فاسو والتأهل للمونديال
كيفية صلاة الخسوف .. إعرف موعدها وهل يأثم تاركها؟
مدبولي يشهد فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"
علاقة غير شرعية| بعد قليل النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته في المقطم
عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق
القاهرة 33.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 سبتمبر
أكسيوس: ويتكوف نقل رسائل لحماس بخصوص الصفقة الشاملة حول غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

قداس اليوم الروحي لخدمة إعدادي وثانوي بأطفيح | صور

الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف
الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف
ميرنا رزق

نظمت لجنة مهرجان الكرازة المرقسية يوم روحي لخدمة إعدادي وثانوي لختام أنشطة مهرجان الكرازة المرقسية “ أثبت علي ما تعلمت”.

وذلك تحت رعاية وبحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف.

 

يوم روحي 

 بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بمقر مطرانية أطفيح، بكنيسة مارجرجس بكرمة الرسل، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما، وبمشاركة؛ القس إسحق عبد النور، والقس فيلوباتير فانوس، والقس بلامون سليمان، والقس صموئيل رضا، والقس يعقوب فرج، والقس ميصائيل عدلي.

كما حضر أيضا دياكون أنطونيوس، وعدد من المرتلين والخدام.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، القداس الإلهي بكاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة، بمشاركة الآباء كهنة الإيبارشية.

وعقب القداس، هنأ نيافته بعض الآباء الكهنة بعيد رسامتهم الكهنوتية خلال شهر سبتمبر، ثم ألقى كلمة روحية تناولت حياة الكاهن والاستعداد الدائم، كما ناقش مع الآباء عددًا من الأمور الرعوية الخاصة بالفترة المقبلة

الأنبا زوسيما الأنبا زوسيما أسقف أطفيح مهرجان الكرازة المرقسية القداس الإلهي

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

إنقطاع كابلات مايكروسوفت

انقطاع كابلات مايكروسوفت في مياه البحر الأحمر | تفاصيل

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

مايكروسوفت

هل تتأثر مصر بانقطاع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر؟.. مايكروسوفت توضح

صورة من الواقعة

وسع يا جدع .. موتوسيكل داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي | اعرف الحكاية

محمد الشناوي

صفقة تبادلية .. الشناوي يقترب من الفتح وجوميز مُرشح للأهلي |تفاصيل

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: الصحابة أحبوا النبي بطريقة مختلفة لم يعيها كثير من المعاصرين

صدى وزير الأوقاف الأسبق بالسودان بجوار الدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف الأسبق بالسودان يشيد بمصر ويهنئ نقابة الصحفيين في ذكرى المولد النبوي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ الصحفيين بالمولد النبوي ويشيد بمبادرة «صحح مفاهيمك»

بالصور

يقلل الانتفاخ والحساسية.. طبيبة بيطرية تكشف فوائد لبن الماعز

لبن الماعز
لبن الماعز
لبن الماعز

بالأبيض الجريء.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق بأحدث ظهور لها |شاهد

سارة سلامة تثير الجدل بقوامها
سارة سلامة تثير الجدل بقوامها
سارة سلامة تثير الجدل بقوامها

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

