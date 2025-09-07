لأول مرة منذ بداية الحرب.. روسيا تهاجم مبنى الحكومة في كييف

هاجمت روسيا مبنى الحكومة الأوكرانية الليلة الماضية، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب. وقالت وسائل إعلام مختلفة أن هذا الهجوم يعد أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوكرانيا حتى الآن، بمشاركة نحو ألف طائرة مسيرة.

وفقا لعمدة كييف، فيتالي كليتشكو، قتل ثلاثة أشخاص في الهجوم، بينهم رضيع ووالدته، وأصيب 18 آخرون. وكان كليتشكو قد أفاد سابقًا بوفاة امرأة مسنة في ملجأ بمنطقة ديرنيتسكي الخضراء، شرق نهر دنيبر، حيث وقعت الوفيتان الأخريان.

وأفاد مسؤولو الطوارئ الحكومية باندلاع حريق في طابقين من أصل أربعة طوابق في مبنى سكني في المنطقة التي استهدفتها طائرة بدون طيار، مما أدى إلى تضرر المبنى جزئيًا.

في حي سفياتوشينسكي غرب المدينة، أفاد كليتشكو ومسؤولو الطوارئ بتدمير جزئي لعدة طوابق من مبنى سكني من تسعة طوابق.

وأضاف رئيس البلدية أن حطام الطائرات المسيرة المتساقطة أشعل حرائق في مبنى سكني من 16 طابقًا ومبنيين سكنيين آخرين من تسعة طوابق.

وأظهرت صور نشرها مسؤولو الطوارئ على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان من المباني السكنية، بعضها منهارة جزئيا وواجهاتها مدمرة.

وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة، عبر تليجرام: "روسيا تستهدف عمدًا ووعيًا الأهداف المدنية".

وفي مدينة كريمنشوك بوسط أوكرانيا، هزت عشرات الانفجارات المدينة وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، وفقًا لما ذكره عمدة المدينة، فيتالي ماليتسكي، عبر تليجرام.

في مدينة أوديسا الجنوبية، تضررت البنية التحتية المدنية والمباني السكنية، واندلعت حرائق في عدة مبانٍ سكنية، وفقًا لما ذكره حاكم المنطقة أوليه كيبفر عبر تليجرام. ولم ترد موسكو فورًا.