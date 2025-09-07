قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
تحرك عاجل من التعليم لمنح المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي
بقوة 4.9 ريختر.. البحوث الفلكية تسجل زلزالا شمال مرسي مطروح
لأول مرة منذ بداية الحرب.. روسيا تهاجم مبنى الحكومة في كييف

هاجمت روسيا مبنى الحكومة الأوكرانية الليلة الماضية، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب. وقالت وسائل إعلام مختلفة أن هذا الهجوم يعد أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوكرانيا حتى الآن، بمشاركة نحو ألف طائرة مسيرة.

وفقا لعمدة كييف، فيتالي كليتشكو، قتل ثلاثة أشخاص في الهجوم، بينهم رضيع ووالدته، وأصيب 18 آخرون. وكان كليتشكو قد أفاد سابقًا بوفاة امرأة مسنة في ملجأ بمنطقة ديرنيتسكي الخضراء، شرق نهر دنيبر، حيث وقعت الوفيتان الأخريان.

وأفاد مسؤولو الطوارئ الحكومية باندلاع حريق في طابقين من أصل أربعة طوابق في مبنى سكني في المنطقة التي استهدفتها طائرة بدون طيار، مما أدى إلى تضرر المبنى جزئيًا.

في حي سفياتوشينسكي غرب المدينة، أفاد كليتشكو ومسؤولو الطوارئ بتدمير جزئي لعدة طوابق من مبنى سكني من تسعة طوابق.

وأضاف رئيس البلدية أن حطام الطائرات المسيرة المتساقطة أشعل حرائق في مبنى سكني من 16 طابقًا ومبنيين سكنيين آخرين من تسعة طوابق.

وأظهرت صور نشرها مسؤولو الطوارئ على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان من المباني السكنية، بعضها منهارة جزئيا وواجهاتها مدمرة.

وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة، عبر تليجرام: "روسيا تستهدف عمدًا ووعيًا الأهداف المدنية".

وفي مدينة كريمنشوك بوسط أوكرانيا، هزت عشرات الانفجارات المدينة وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، وفقًا لما ذكره عمدة المدينة، فيتالي ماليتسكي، عبر تليجرام.

في مدينة أوديسا الجنوبية، تضررت البنية التحتية المدنية والمباني السكنية، واندلعت حرائق في عدة مبانٍ سكنية، وفقًا لما ذكره حاكم المنطقة أوليه كيبفر عبر تليجرام. ولم ترد موسكو فورًا.

