انتصار تُشارك صورة نادرة من كواليس "يتربى في عزو".. وتُشعل حنين الجمهور

شاركت الفنانة انتصار جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورة نادرة من كواليس مسلسل "يتربى في عزو"، ظهرت فيها برفقة نخبة من أبطال العمل، بينهم النجم يحيى الفخراني، ورانيا فريد شوقي، ونهال عنبر، وهنا شيحة.

الصورة أعادت للجمهور ذكريات المسلسل الشهير الذي عُرض عام 2007، وحقق حينها نجاحًا كبيرًا، ولا تزال شخصية "حمادة عزو" التي قدّمها الفخراني حاضرة في أذهان المشاهدين حتى اليوم.

وحظيت الصورة بتفاعل واسع من المتابعين، الذين عبّروا عن حبهم للعمل وحنينهم لأيام الدراما العائلية القديمة.

وكان آخر أعمال الفنانة انتصار، مسلسل حرب الجبالي، والذي عرض خارج السباق الرمضاني.

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.