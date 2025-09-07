منتخب اليد يبدأ أول تجمعاته اليوم لبطولة أفريقيا "بدون المحترفين"

يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد أول تجمعاته اليوم الأحد في المركز الأوليمبي بالمعادي ، وذلك ضمن خطة الإعداد للمراحل المقبلة وبداية الاستعداد لكاس الأمم الأفريقية في روندا المقرر اقامتها يناير المقبل .

واستقبل اللاعبين والجهاز في اليوم الاول للتجمع رئيس الاتحاد الكابتن خالد فتحي وكابتن مؤمن صفا المشرف العام علي المنتخبات للتأكيد علي أهمية الفترة المقبلة والشد من ازر الجهاز الفني واللاعبين .

أعلن الإسباني خافيير باسكوال مدرب منتخب مصر لكرة اليد قائمة المنتخب “بدون اللاعبين المحترفين” لخوض معسكر مغلق في أول تجمع للفراعنة

وضمت القائمة كل من: حراسة المرمى، عبدالرحمن حميد ومحمد إبراهيم ويوسف ناجي ويوسف وليد ومصطفى بيومي، جناح أيسر عبدالعزيز إيهاب ومازن رضا ومحمد مؤمن صفا وعمر بركة وحازم الصباغ ، ظهير أيسر نبيل شريف و محمد مجدي وشهاب الدين علي ومروان حاتم وهشام صلاح وعمر عدلان ويحي الكردي، صانع الألعاب أحمد سامح وسيف هاني وزياد حشاد ومحمد صلاح وحمزة وليد ويوسف لوله ، ظهير أيمن محسن رمضان ومحمد لاشين وعبد الله إمام وجمال صلاح ومحمد عدلان، جناح أيمن أكرم يسري وعمر كاستلو ومحمد عماد أوكا وياسين محمد وعمر هايمن وزياد عوض وعبدالرحمن يوسف، لاعب الدائرة إبراهيم المصري وياسر سيف وبيجاد مروان ومعاذ عزب وأحمد تغيان.