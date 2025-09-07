قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على التيك توك عمر فرج وشقيقه بتهمة التعدي على القيم الأسرية المصرية
كيفية حجز قطعة أرض بوزارة الإسكان ضمن مبادرة مسكن
3 زلازل تضرب غرب تركيا خلال 15 دقيقة .. أكبرها بقوة 5 ريختر
خسوف القمر اليوم.. علاء النهري: سيحدث كسوف كبير للشمس هذا العام
انطلاق الفوج الرابع من قوافل "زاد العزة" المصرية إلى قطاع غزة رغم العراقيل الإسرائيلية
قرار عاجل.. تدريس مادة جديدة في مدارس التعليم الصناعي
انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن الطقس المتوقع
أحمد خالد صالح: يهمني فى العمل الفني القصة الصادقة والجمهور يميل للإيقاع السريع
32 مليار دولار | صفقة تاريخية لـ جوجل في إسرائيل تتزامن مع دعاية مثيرة للجدل بشأن غزة .. تفاصيل العقد الخاص مع مكتب نتنياهو
من العلمين إلى ماسبيرو.. «الإسكان» تتابع تفاصيل مشروعات أوراسكوم وخطة إنجازها في مواعيدها
تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري
منتخب اليد يبدأ أول تجمعاته اليوم لبطولة أفريقيا "بدون المحترفين"

محمد سمير

يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد أول  تجمعاته  اليوم الأحد في المركز الأوليمبي بالمعادي ، وذلك ضمن خطة الإعداد للمراحل المقبلة وبداية الاستعداد لكاس الأمم الأفريقية في روندا المقرر اقامتها يناير المقبل .

واستقبل اللاعبين والجهاز في اليوم الاول للتجمع رئيس الاتحاد الكابتن خالد فتحي وكابتن مؤمن صفا المشرف العام علي المنتخبات للتأكيد علي أهمية الفترة المقبلة والشد من ازر الجهاز الفني واللاعبين .

أعلن الإسباني خافيير باسكوال مدرب منتخب مصر لكرة اليد قائمة المنتخب “بدون اللاعبين المحترفين” لخوض معسكر مغلق في أول تجمع للفراعنة 

 وضمت القائمة كل  من: حراسة المرمى، عبدالرحمن حميد ومحمد إبراهيم ويوسف ناجي ويوسف وليد ومصطفى بيومي، جناح أيسر عبدالعزيز إيهاب ومازن رضا ومحمد مؤمن صفا وعمر بركة وحازم الصباغ ، ظهير أيسر نبيل شريف و محمد مجدي وشهاب الدين علي ومروان حاتم وهشام صلاح وعمر عدلان ويحي الكردي، صانع الألعاب أحمد سامح وسيف هاني وزياد حشاد ومحمد صلاح وحمزة وليد ويوسف لوله ، ظهير أيمن محسن رمضان ومحمد لاشين وعبد الله إمام وجمال صلاح ومحمد عدلان، جناح أيمن أكرم يسري وعمر كاستلو ومحمد عماد أوكا وياسين محمد وعمر هايمن وزياد عوض وعبدالرحمن يوسف، لاعب الدائرة إبراهيم المصري وياسر سيف وبيجاد مروان ومعاذ عزب وأحمد تغيان.

درة

كاجوال لافت .. درة تبهر متابعيها بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

تكيس المبايض

من مطبخك .. مشروب سحري يعالج تكيس المبايض

حفل زفاف كيرلس

صدى البلد» يهنئ الزميل كيرلس صلاح بزفافه على الآنسة بيستا رأفت

بالصور

نقص فيتامين B12.. خطر صامت قد يهدد حياتك دون إنذار

خبير تغذية يكشف عن أهمية تناول البيض فى الفطور

خلع الركبة من الإصابات المؤلمة.. الأعراض وكيف يمكن التعامل معه؟

بسعر باهظ.. إطلالة نسرين طافش بدبي تثير الجدل

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

