انطلاق أول يوم دراسي بالمدرسة الرسمية الدولية فى الوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن بدء الدراسة رسميا اليوم الأحد بالمدرسة الرسمية الدولية IPS بـ "الخارجة" وهي أول مدرسة رسمية دولية تم افتتاحها على مستوى المحافظة وقطاع الصعيد بمصروفات مُخفضة

حيث انتظم الطلاب فى الفصول بكافة المراحل التعليمية وسط أجواء من الفرحة وابسعادة ببداية العام الدراسي الجديد كما تابع الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومجدي محمد محمود مدير الإدارة التعليمية بالخارجة انتظام العمل فى المدرسة فى أول يوم دراسي.

وجرى تنفيذ المشروع تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية وتم الانتهاء من أعمال التشطيبات وفق الاشتراطات الفنية المطلوبة حيث تقع المدرسة ضمن الأرض المخصصة لإنشاء مجمع تعليمي متكامل يضم مدارس اللغات والمتفوقين؛ بما يضمن الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطوير الخدمات المقدمة للأجيال القادمة وتم الإعلان عن بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (I.p.s) و دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة 50%.