رئيسة الاتحاد الأفريقي للطائرة: مصر نموذج رائد في تنظيم البطولات القارية

أشادت بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، بالقدرات التنظيمية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، مؤكدة أن استضافة القاهرة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب تمثل انعكاسًا حقيقيًا لثقة الاتحاد القاري في الخبرات المصرية وما تملكه من إمكانات لوجستية وبشرية تؤهلها لإنجاح أي حدث رياضي.

وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من 11 إلى 21 سبتمبر الجاري، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة تسع دول هي: مصر، نيجيريا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، المغرب، رواندا، تونس، زيمبابوي، إضافة إلى جنوب السودان التي تسجل أول حضور لها في منافسة رياضية قارية.

وقدمت “حجيج” خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف صبحي على دعمه الكبير لإنجاح هذه البطولة، مشيرة إلى أن رعايته تمثل دافعًا قويًا لتعزيز مكانة الكرة الطائرة الأفريقية، وتأكيدًا على اهتمام مصر المتواصل بتطوير الرياضة في مختلف الألعاب.

ومن المقرر أن تبدأ الوفود المشاركة في الوصول إلى القاهرة يوم 11 سبتمبر، على أن يقام حفل الافتتاح يوم 13 سبتمبر بالتزامن مع انطلاق المنافسات، في أجواء يتوقع أن تكون حافلة بالإثارة والتشويق بين المنتخبات الأفريقية الواعدة.

كما أعربت رئيسة الاتحاد الأفريقي عن تقديرها لجهود مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، مؤكدة أن تنظيم مصر لهذه البطولة يعزز مكانتها كوجهة رياضية مفضلة في القارة، ويسهم في إتاحة فرص ثمينة للاعبين الشباب للاحتكاك وصقل مهاراتهم.