بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها
حقوق العمال في الأجور.. حماية قانونية صارمة بموجب قانون العمل الجديد
صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيسة الاتحاد الأفريقي للطائرة: مصر نموذج رائد في تنظيم البطولات القارية

بشرى حجيج - رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة
محمد سمير

أشادت بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، بالقدرات التنظيمية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، مؤكدة أن استضافة القاهرة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب تمثل انعكاسًا حقيقيًا لثقة الاتحاد القاري في الخبرات المصرية وما تملكه من إمكانات لوجستية وبشرية تؤهلها لإنجاح أي حدث رياضي.

وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من 11 إلى 21 سبتمبر الجاري، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة تسع دول هي: مصر، نيجيريا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، المغرب، رواندا، تونس، زيمبابوي، إضافة إلى جنوب السودان التي تسجل أول حضور لها في منافسة رياضية قارية.

وقدمت “حجيج” خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف صبحي على دعمه الكبير لإنجاح هذه البطولة، مشيرة إلى أن رعايته تمثل دافعًا قويًا لتعزيز مكانة الكرة الطائرة الأفريقية، وتأكيدًا على اهتمام مصر المتواصل بتطوير الرياضة في مختلف الألعاب.

ومن المقرر أن تبدأ الوفود المشاركة في الوصول إلى القاهرة يوم 11 سبتمبر، على أن يقام حفل الافتتاح يوم 13 سبتمبر بالتزامن مع انطلاق المنافسات، في أجواء يتوقع أن تكون حافلة بالإثارة والتشويق بين المنتخبات الأفريقية الواعدة.

كما أعربت رئيسة الاتحاد الأفريقي عن تقديرها لجهود مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، مؤكدة أن تنظيم مصر لهذه البطولة يعزز مكانتها كوجهة رياضية مفضلة في القارة، ويسهم في إتاحة فرص ثمينة للاعبين الشباب للاحتكاك وصقل مهاراتهم.

لاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة بشرى حجيج مصر بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب أشرف صبحي

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

ياسمين الخطيب

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

حفل مي فاروق ومدحت صالح

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

خبير تغذية يكشف عن اهمية تناول البيض فى الفطور

خبير تغذية يكشف عن أهمية تناول البيض فى الفطور

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

سرطان الثدي منع حفلاتها

بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

