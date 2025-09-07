​اعتماد المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني في جنوب سيناء

اعتمد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، المرحلة الثالثة والأخيرة لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي (عام وفني) للعام الدراسي 2025/2026. جاء هذا القرار حرصًا على مصلحة الطلاب واستجابةً لرغبة أولياء الأمور، لضمان استكمال جميع الطلاب مسيرتهم التعليمية التي يرغبون فيها.
من جانبه، أعرب عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن شكره للمحافظ على دعمه الكامل للعملية التعليمية وحرصه على تلبية احتياجات أولياء الأمور.
و أضاف عتلم أن تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية يتم داخل الإدارة التعليمية التابع لها الطالب فقط.
الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي (عام - فني)
الثانوي العام
215 درجة: جميع الإدارات التعليمية باستثناء أبو زنيمة، شرم الشيخ، ودهب.
220 درجة: أبو زنيمة.
210 درجة: شرم الشيخ ودهب.
الثانوي الصناعي
160 درجة: طور سيناء.
170 درجة: رأس سدر.
150 درجة: دهب.
140 درجة: أبو زنيمة، أبو رديس، ونويبع.
الثانوي التجاري
170 درجة: أبو رديس.
150 درجة: طور سيناء.
145 درجة: رأس سدر.
142 درجة: شرم الشيخ.
140 درجة: كاترين ونويبع.
الثانوي الفندقي
145 درجة: طور سيناء.
140 درجة: دهب.
الثانوي الزراعي
170 درجة: نويبع.
درجة: جميع الإدارات التعليمية باستثناء إدارة نويبع.