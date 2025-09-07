قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
تحرك عاجل من التعليم لمنح المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي
بقوة 4.9 ريختر.. البحوث الفلكية تسجل زلزالا شمال مرسي مطروح
عبد العاطي يوكد رفض مصر القاطع للعمليات الإسرائيلية في غزة لتنفيذ مخططات التهجير
مصرع وإصابة 53 شخصا في انهيار مبنى غرب إندونيسيا
كيفية صلاة الخسوف بالمنزل.. اتبع هذه الخطوات في دقائق
وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية ارتكبت "خطأ فادحًا" بإعادة فرض العقوبات
رفض قاطع من حزب الله.. الكشف عن خطة لبنان لحصر السلاح في يد الدولة
وزير الخارجية: نرفض العمليات العسكرية بقطاع غزة.. وعلى إسرائيل قبول مقترح الوسطاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

من داخل وزارة المالية.. كجوك يكشف خطط استقرار الأسعار والتصدي للتضخم

وزير المالية في حوار المكاشفة مع عمرو الليثي
وزير المالية في حوار المكاشفة مع عمرو الليثي
يطل الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، في حوار حصري وانفراد جديد عبر برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد 7 سبتمبر، على شاشة قناة “الحياة”.

تأتي الحلقة في إطار حوار خاص جدًا، يتناول خلاله الوزير عددًا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ويجيب عن أسئلة المواطنين بكل شفافية، كاشفًا عن الوجه الإنساني لرجل الاقتصاد والسياسة.

ويتحدث "كجوك" عن الوضع الاقتصادي المصري، وكيفية مواجهة التحديات المختلفة، ويقدم رؤيته حول ملف الضرائب، متناولًا سبب النظرة السلبية لها من البعض، وأمنيته بأن تتغير تلك الفكرة من خلال التوعية والشفافية.

ويناقش وزير المالية، الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسعار، وخطط الدولة في ملفي التصدير والتضخم، والإجراءات المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني.

وفي جانب شخصي نادر، يكشف وزير المالية عن شغفه بكرة القدم، مؤكدًا أنه بدأ كلاعب في مركز المهاجم، كما يتحدث عن أسرته وحياته الخاصة، وتأثير المنصب الرسمي على حياته العائلية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

سعر الذهب

سعر أغلي عيار ذهب اليوم 7-9-2025

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

الخسوف

فتاوى| ماذا تفعل عند خسوف القمر؟.. وهل الظاهرة من علامات الساعة؟.. وكيفية صلاتها بالمنزل

الصلاة

صل صلاة مودع .. عالم أزهري يوضح المقصود من الحديث

صلاة الخسوف

صلاة الخسوف .. كيفيتها وحكمها ودعاؤها المستجاب

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

