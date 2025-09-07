من داخل وزارة المالية.. كجوك يكشف خطط استقرار الأسعار والتصدي للتضخم

يطل الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، في حوار حصري وانفراد جديد عبر برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد 7 سبتمبر، على شاشة قناة “الحياة”.

تأتي الحلقة في إطار حوار خاص جدًا، يتناول خلاله الوزير عددًا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ويجيب عن أسئلة المواطنين بكل شفافية، كاشفًا عن الوجه الإنساني لرجل الاقتصاد والسياسة.

ويتحدث "كجوك" عن الوضع الاقتصادي المصري، وكيفية مواجهة التحديات المختلفة، ويقدم رؤيته حول ملف الضرائب، متناولًا سبب النظرة السلبية لها من البعض، وأمنيته بأن تتغير تلك الفكرة من خلال التوعية والشفافية.

ويناقش وزير المالية، الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسعار، وخطط الدولة في ملفي التصدير والتضخم، والإجراءات المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني.

وفي جانب شخصي نادر، يكشف وزير المالية عن شغفه بكرة القدم، مؤكدًا أنه بدأ كلاعب في مركز المهاجم، كما يتحدث عن أسرته وحياته الخاصة، وتأثير المنصب الرسمي على حياته العائلية.