عمرو الليثي: كونوا أصحاب نوايا طيبة.. فغنى الآخرين لا ينقص من رزقك

قال الإعلامي عمرو الليثي، إن الإنسان النقي من الداخل يمنحه الله نورًا من حيث لا يعلم، ويجعل له محبة في قلوب الناس، ويرزقه من حيث لا يحتسب.

وأوضح الليثي، خلال حديثه في برنامج "أبواب الخير"، أن النية الطيبة تنعكس على حياة الإنسان، فيكون قلبه أبيض ومشاعره صافية وضميره مستريحا، لا يحمل في قلبه أذى لأحد، ولا يفكر في إيذاء أو جرح أو إهانة الآخرين، ولا يحسدهم أو يستكثر عليهم ما أنعم الله به عليهم.

سعادة الآخرين لا تخصم من سعادتك

وأكد أن سعادة الآخرين لا تخصم من سعادتك، وغناهم لا ينقص من رزقك، وصحتهم لا تقلل من عافيتك، مشددًا على أهمية أن نكون دائمًا أصحاب نوايا طيبة، لأن الخير الذي نتمناه لغيرنا يعود إلينا.

وأشار إلى ضرورة شكر الله على نعمه، سواء كانت في الصحة أو العائلة أو العمل، مؤكدًا أن نعم الله لا تُعد ولا تُحصى، ويجب على الإنسان أن يتأملها ويحمده عليها دائمًا.

وختم الليثي حديثه قائلاً: «عندما يُغلق باب، يُفتح آخر، ومن أوى إلى الله، آواه، ومن فوض أمره إلى الله، كفاه، ومن باع نفسه لله، اشتراه».