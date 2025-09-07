قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها
حقوق العمال في الأجور.. حماية قانونية صارمة بموجب قانون العمل الجديد
صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
توك شو

عمرو الليثي: كونوا أصحاب نوايا طيبة.. فغنى الآخرين لا ينقص من رزقك

الإعلامي عمرو الليثي
الإعلامي عمرو الليثي
قسم التوك شو

قال الإعلامي عمرو الليثي، إن الإنسان النقي من الداخل يمنحه الله نورًا من حيث لا يعلم، ويجعل له محبة في قلوب الناس، ويرزقه من حيث لا يحتسب.

وأوضح الليثي، خلال حديثه في برنامج "أبواب الخير"، أن النية الطيبة تنعكس على حياة الإنسان، فيكون قلبه أبيض ومشاعره صافية وضميره مستريحا، لا يحمل في قلبه أذى لأحد، ولا يفكر في إيذاء أو جرح أو إهانة الآخرين، ولا يحسدهم أو يستكثر عليهم ما أنعم الله به عليهم.

سعادة الآخرين لا تخصم من سعادتك

وأكد أن سعادة الآخرين لا تخصم من سعادتك، وغناهم لا ينقص من رزقك، وصحتهم لا تقلل من عافيتك، مشددًا على أهمية أن نكون دائمًا أصحاب نوايا طيبة، لأن الخير الذي نتمناه لغيرنا يعود إلينا.

وأشار إلى ضرورة شكر الله على نعمه، سواء كانت في الصحة أو العائلة أو العمل، مؤكدًا أن نعم الله لا تُعد ولا تُحصى، ويجب على الإنسان أن يتأملها ويحمده عليها دائمًا.

وختم الليثي حديثه قائلاً: «عندما يُغلق باب، يُفتح آخر، ومن أوى إلى الله، آواه، ومن فوض أمره إلى الله، كفاه، ومن باع نفسه لله، اشتراه».

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

