عمرو الليثي: الصديق الحقيقي لا يغتابك في غيابك.. وهو الملجأ وقت الأزمات

أكد الإعلامي عمرو الليثي، أن الصداقة الحقيقية تظل من أنبل وأجمل المشاعر التي قد يمر بها الإنسان، مشيرًا إلى أن "الصديق الوفي يجعل حياتك كلها سعادة"، وأنه بمثابة الملاذ الآمن وقت الأزمات والمصاعب.

وقال الليثي، خلال تقديمه حلقة من برنامجه “أبواب الخير”، إن الصديق هو الشخص الذي يمكنك أمامه التخلي عن الرسميات والتصرف على طبيعتك دون خوف من أن يُساء فهمك، وهو الشخص الذي تؤمنه على أسرارك وتكشف له ضعفك وأنت مطمئن أنه لن يخذلك.

الصديق هو الذي يشفي قلبك من الوجع

وأضاف: "الصديق هو الذي يشفي قلبك من الوجع، ويريحك من الإحساس بالوحدة، ويفهمك ويشاركك لحظات الفرح والحزن، وتشعر بوجوده أن الحياة أكثر دفئًا".

وأشار إلى أن الصديق الحقيقي لا تربطك به مصلحة، بل علاقة صافية من المحبة الخالصة، مؤكدًا أن “الصديق هو الروح التي تبهج روحك وتصالحك على الدنيا”.

ودعا في ختام حديثه: "ربنا يرزقكم بالأصدقاء الأوفياء اللي يخلوا حياتكم كلها سعادة وحب ونقاء".