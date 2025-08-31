بشرى سارة من عمرو الليثي.. عملية لطفلة ومشروع جديد لسيدة معيلة

يواصل الإعلامي عمرو الليثي عبر برنامجه "أبواب الخير"، تقديم نماذج مشرقة من التضامن المجتمعي والدعم الإنساني للحالات الأكثر احتياجًا، ضمن رسالة البرنامج التي ترتكز على تقديم الدعم الخيري والتنموي للمواطنين البسطاء في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي حلقة اليوم، استقبل البرنامج اتصالًا مؤثرًا من السيدة أم سارة، والتي روت أن ابنتها تعاني من ضعف شديد في النظر وتحتاج إلى إجراء عملية قرنية مخروطية بتكلفة 60 ألف جنيه، لكنها غير قادرة على توفير المبلغ نظرًا لوفاة زوجها وعدم وجود مصدر دخل ثابت، فضلًا عن إقامتها في شقة إيجار.

تعاني ظروفًا معيشية قاسية

وبعد الاستماع إلى تفاصيل الحالة، أعلن الإعلامي عمرو الليثي عن تحمل البرنامج التكلفة الكاملة للعملية، بمبلغ 60 ألف جنيه، دعمًا للطفلة سارة وتخفيفًا عن والدتها التي تعاني ظروفًا معيشية قاسية.

وفي فقرة أخرى من البرنامج، استقبل الليثي اتصالًا من السيدة ذكريات محمد، وهي مطلقة وأم لعدة أبناء، أصيبت بجلطة أثّرت على قدرتها الجسدية وخضعت لتسع عمليات جراحية، وتخضع حاليًا للعلاج الطبيعي، لكنها تحتاج إلى ماكينة خياطة لتوفير مصدر دخل يُعينها على تحمل أعباء الحياة.

وعلى الفور، أعلن الليثي عن توفير ماكينة الخياطة بالكامل على نفقة البرنامج، تقديرًا لصبرها وكفاحها من أجل أبنائها.

وأكد الليثي أن البرنامج مستمر في تقديم مفاجآت إنسانية ومساعدات واقعية للحالات الصعبة، مشيرًا إلى أن البرنامج في دورته الجديدة يساهم في تغطية تكاليف عدد من العمليات الطبية، مثل جراحات العيون، وزرع العدسات، وتركيب العين الصناعية، وتسديد ديون الغارمات، ودعم المشروعات الصغيرة، وتحمل تكاليف زواج الأيتام، وجراحات المخ والأعصاب، والقلب المفتوح، والعمود الفقري، وغيرها.

