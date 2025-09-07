بالأسماء .. اعتماد 14 مدرسة في المنوفية من قبل هيئة ضمان الجودة

اعلن الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية،عن اعتماد 14 مدرسة رسميا من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتقدم بالشكر الي إدارة الجودة بالمديرية، وإلى إدارات المدارس التي تم اعتمادها رسمياً من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تقديراً للجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلوها في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق معايير الجودة الشاملة.

وقد شمل الاعتماد المؤسسات التعليمية التالية: مدرسة شبرا بلولة للتعليم الأساسي المرحلة الابتدائية إدارة منوف التعليمية، روضة مدرسة كفر القرينين الابتدائية المرحلة رياض أطفال إدارة الباجور التعليمية، روضة مدرسة طيبة الخاصة المرحلة رياض أطفال إدارة اشمون التعليمية، مدرسة الشيخ أحمد الشرقاوي الابتدائية – بهورين المرحلة الابتدائية إدارة بركة السبع التعليمية، مدرسة عمروس الابتدائية المشتركة المرحلة الابتدائية إدارة الشهداء التعليمية

كما تم اعتماد مدارس روضة مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية – قويسنا المرحلة رياض أطفال إدارة قويسنا التعليمية ، روضة مدرسة النجاح الخاصة – كفر سنجلف الجديد المرحلة رياض أطفال إدارة الباجور التعليمية، مدرسة عبد المقصود ناصف الابتدائية الحديثة – ميت أم صالح المرحلة الابتدائية إدارة بركة السبع التعليمية، مدرسة الكوادي الابتدائية المرحلة الابتدائية إدارة آشمون التعليمية، مدرسة العميد محمود القارح الرسمية المتميزة لغات المرحلة الابتدائية إدارة منوف التعليمية

كما تم اعتماد روضة مدرسة الشهيد شفيق عبد العزيز معوض المرحلة رياض أطفال إدارة قويسنا التعليمية، روضة مدرسة كفر صراوة الرسمية لغات المرحلة رياض أطفال إدارة آشمون التعليمية، روضة مدرسة الشهيد حسين حسني حسين محمد عبد ربه المرحلة رياض أطفال إدارة قويسنا التعليمية، روضة مدرسة المنطقة العاشرة الرسمية للغات المرحلة رياض أطفال إدارة السادات التعليمية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هذا الإنجاز يعكس مدى التزام المؤسسات التعليمية بمحافظة المنوفية بتطبيق نظم الجودة والتحسين المستمر، بما يدعم تطلعات الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة التعليم وتحقيق التميز المؤسسي.