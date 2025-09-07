قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التخطيط تطلق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل
رئيس الوزراء يلتقي مسئولى شركة صن ريف الصينية المتخصصة في إنتاج مكونات الطاقة المتجددة
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أكبر هجوم جوي| روسيا تعلن ضربها لمواقع عسكرية أوكرانية.. وكييف تتهمها باستهداف المدنيين
القاهرة الإخبارية: الحوثيون في مرحلة تصعيد مفتوح مع إسرائيل.. واستعدادات لردود جديدة
خسوف القمر 2025 .. ماذا سيحدث من تغيير فى حياة كل برج؟
غياب حمدي فتحي عن قائمة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو ..تفاصيل
النيابة العامة تحقق في سقوط شخص من الطابق العاشر في فيصل بالجيزة
خسوف القمر اليوم ..ماذا يحدث في مصر لمدة 5 ساعات؟
ليس دبلوماسيا.. مصرع شخص أسفل عجلات سيارة نجل موظف بسفارة عربية في المهندسين
ما هي صلاة الخسوف وكيفية أدائها؟.. مدير الجامع الأزهر يجيب
بعد تدخل الوزير.. طالب التمريض المصاب بالإيدز يعود لاستكمال دراسته رسميا
أخبار البلد

تفاصيل زيارة نيافة الأنبا أيليا لبرايتون بإنجلترا | صور

الأنبا إيليا أسقف الخرطوم وجنوب السودان
الأنبا إيليا أسقف الخرطوم وجنوب السودان
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا إيليا أسقف الخرطوم وجنوب السودان، القداس الإلهي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ببرايتون - إنجلترا، والتقى نيافته عقب القداس في لقاءات فردية مع عدد من أبناء الكنيسة، داعيًا إلى دعم مشروع شراء كنيسة جديدة لخدمة الأقباط في برايتون.

شراء كنيسة 

ويسعى نيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، المشرف على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ببرايتون، فيما يبذل الآباء الكهنة وشعب الكنيسة جهودًا حثيثة لاستكمال المبلغ المطلوب لشراء كنيسة جديدة لهم هناك.

وفي سياق آخر ، عقد مجمع كهنة إيبارشية سمالوط، اجتماعهم الدوري في مزرعة المطرانية  بالطريق الصحرواي الغربي، بحضور نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية. 

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها الأب القمص موسى روفائيل كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية) والمدرس بالكليات والمعاهد الإكليريكية عن "ملاحظات عن المسألة التفسيرية في الكتاب المقدس قديمًا وحديثًا"، كما ناقش نيافة الأنبا بفنوتيوس مع الآباء بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

الأنبا إيليا الأنبا إيليا أسقف الخرطوم القداس الكنيسة

