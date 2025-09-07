تفاصيل زيارة نيافة الأنبا أيليا لبرايتون بإنجلترا | صور

صلى نيافة الأنبا إيليا أسقف الخرطوم وجنوب السودان، القداس الإلهي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ببرايتون - إنجلترا، والتقى نيافته عقب القداس في لقاءات فردية مع عدد من أبناء الكنيسة، داعيًا إلى دعم مشروع شراء كنيسة جديدة لخدمة الأقباط في برايتون.

شراء كنيسة

ويسعى نيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، المشرف على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ببرايتون، فيما يبذل الآباء الكهنة وشعب الكنيسة جهودًا حثيثة لاستكمال المبلغ المطلوب لشراء كنيسة جديدة لهم هناك.

وفي سياق آخر ، عقد مجمع كهنة إيبارشية سمالوط، اجتماعهم الدوري في مزرعة المطرانية بالطريق الصحرواي الغربي، بحضور نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها الأب القمص موسى روفائيل كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية) والمدرس بالكليات والمعاهد الإكليريكية عن "ملاحظات عن المسألة التفسيرية في الكتاب المقدس قديمًا وحديثًا"، كما ناقش نيافة الأنبا بفنوتيوس مع الآباء بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.