8.4 % ارتفاعا في حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أغسطس

شهد مطار القاهرة الدولي خلال شهر أغسطس 2025 زيادة ملحوظة في حركة الركاب والرحلات مقارنةً بكل من الشهر السابق (يوليو 2025) ونفس الشهر من عام 2024، مما يعكس الجهود المستمرة لتطوير خدمات المطار وتعزيز مكانته الإقليمية.

فقد ارتفع عدد الركاب إلى 2,870,990 راكباً، مقابل 2,647,948 راكباً في يوليو 2025 و2,648,663 راكباً في أغسطس 2024، محققاً بذلك نمواً شهرياً بنسبة تقارب8.4% وسنوياً بنسبة 8%.

كما بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 20,050 رحلة، مقارنة بـ 18,729 رحلة في يوليو 2025 و19,049 رحلة في أغسطس 2024، مسجلاً نمواً قدره 7% عن الشهر السابق و5% عن العام الماضي.

ويؤكد هذا النمو المتواصل التزام شركة ميناء القاهرة الجوي بتطوير البنية التحتية وتطبيق التوجيهات الاستراتيجية لوزارة الطيران المدني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز تجربة السفر. كما يدعم مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة مصر الأولى ومحور إقليمي رئيسي لحركة الطيران في المنطقة.