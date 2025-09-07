توخيل يحث إنجلترا على تقديم أداء مميزا أمام صربيا بعد الفوز على أندورا

دعا توماس توخيل، مدرب إنجلترا، فريقه إلى تقديم أداء مميز استعدادًا لمواجهة صربيا القوية والمباشرة في مباراة الثلاثاء بتصفيات كأس العالم في بلجراد، وذلك بعد فوز متواضع بنتيجة 2-0 على أندورا.

واجهت إنجلترا صعوبات أمام الإمارة الصغيرة التي تحتل المركز 170 في فيلا بارك يوم السبت، حيث عززت ضربة رأس ديكلان رايس النتيجة بعد هدف عكسي سجله كريستيان جارسيا جونزاليس.

وأقر توخيل بأن وصيف بطل كأس أوروبا 2024 يجب أن يعزز من نفسه ضد صربيا.

وقال توخيل للصحفيين يوم السبت: "سنحاول إثبات جدارتنا - الفوز وتقديم أداء قوي في المباراة القادمة، وأن نكون أقوياء في ظل هذه الظروف".

وأضاف: “نتوقع ملعبًا حماسيًا للغاية، وجمهورًا متحمسًا. نتوقع، ربما، نعم، التكيف مع الظروف. لا نعرف كيف يبدو شكل الملعب. لا عذر لنا، ثم نواجه فريقًا قويًا بدنيًا. سيهاجموننا بروح قتالية عالية. هذا ما نراه حتى الآن”.

وواصل: “لديهم خط هجومي عالي الجودة - نخبة من اللاعبين الدوليين - لذا يلعبون بأسلوب مباشر للغاية، وعلينا أن نواكب هذا الوضع ونتكيّف مع الظروف، ونواجه الخصم، ثم نثبت أننا مجموعة قوية، وأننا نسير على الطريق الصحيح”.

على الرغم من الأداء غير المقنع ضد أندورا، لا تزال إنجلترا متصدرة المجموعة الحادية عشرة من تصفيات كأس العالم برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، في سعيها للتأهل لنهائيات العام المقبل.

تحتل صربيا المركز الثاني برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات.