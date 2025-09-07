محاولات لتجهيز مهند لاشين لمباراة بوركينا فاسو بعد تجدد إصابته

تجرى محاولات لتجهيز مهند لاشين لاعب منتخب مصر للحاق بمباراة بوركينا فاسو المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بعد تجدد الإصابة القديمة في الظهر وشكوى اللاعب منها عقب نهاية مباراة إثيوبيا التي انتهت بفوز الفراعنة بثنائية.

إصابة متجددة تربك حسابات الجهاز الفني

اللاعب كان قد شارك كبديل في الدقيقة 63 من مباراة مصر الأخيرة أمام إثيوبيا، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، لكنه عانى بعد اللقاء من تجدد إصابته القديمة في منطقة الظهر، ما أثار قلق الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

محاولات طبية مكثفة لإنقاذ الموقف

الجهاز الطبي للمنتخب بدأ على الفور برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا مكثفًا لمحاولة تجهيز لاشين في أسرع وقت ممكن، خاصة أن الجهاز الفني يرى في اللاعب عنصرًا محوريًا في وسط الملعب بفضل قدرته على قطع الكرات وتنظيم اللعب الدفاعي والهجومي.

أهمية اللقاء ودور لاشين المنتظر

مواجهة بوركينا فاسو تمثل منعطفًا حاسمًا في مشوار التصفيات، حيث يسعى المنتخب المصري لتعزيز صدارته للمجموعة والاقتراب خطوة أكبر من حسم التأهل للمونديال.

غياب لاشين، إذا تأكد، قد يؤثر على توازن وسط الملعب، خصوصًا أن المباراة ستشهد صراعًا بدنيًا قوياً أمام منافس مباشر على بطاقة الصدارة.

التفاؤل قائم قبل الحسم

ورغم القلق، أكدت مصادر من داخل الجهاز الطبي أن فرص لحاق اللاعب بالمباراة لا تزال قائمة، وأن القرار النهائي سيتحدد بعد خضوعه لاختبار بدني خلال الساعات المقبلة.

الجماهير المصرية تأمل أن يتمكن لاشين من المشاركة في اللقاء المرتقب، لإضافة قوة إضافية إلى وسط الميدان في مواجهة صعبة وذات أهمية قصوى لمسار التصفيات.