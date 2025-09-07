مدينة مستقبل سيتي تحصل على شهادات ISO العالمية في الجودة والسلامة والبيئة

أعلن أيمن القوصى عضو غرفة التطوير العقارى والمطور العام لمدينتي مستقبل سيتي عن حصولها على شهادات ISO العالمية في مجالات إدارة الجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية، لتصبح من أوائل التطوير العقارى العاملة في قطاع الاستثمار والتنمية العمرانية بمصر التي تحقق هذا الإنجاز النوعي.

وأكد أن حصولها على شهادات الجودة (ISO 9001) والسلامة والصحة المهنية (ISO 45001) والإدارة البيئية (ISO 14001)، يعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في جميع مراحل تطوير المشروعات العمرانية ، بما يعزز من ثقة المطورين والمستثمرين العالميين والإقليميين والمحليين، ويزيد من قدرتها التنافسية ويدعم رؤيتها لتحقيق الاستدامة في المدن السكنية العملاقة الذكية والخضراء.

وأعرب القوصي، عن اعتزازه بالحصول على هذا الاعتماد الدولي، مؤكدًا أن معايير الجودة والاتقان تمثل الركيزة الأساسية لجميع مراحل تطوير مدن ميدار مشددًا على أننا حريصين على مواكبة التوجهات العالمية بالحصول على شهادات واعتمادات المواصفات الدولية للجودة.

وأشار القوصي إلى أن مدن ميدار تطبق أنظمة إدارة بيئية متكاملة تضمن الاستخدام المستدام للموارد وتحافظ على البيئة، مع الاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية الحديثة لإدارة المرافق بأحدث تقنيات المدن الذكية، موضحًا أن تصميمات المشروعات أُعدت بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية وبالشراكة مع كبار المطورين والمستثمرين المحليين والإقليميين، فضلًا عن وجود فريق متخصص من الخبراء يتابع بصفة دورية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية لضمان أعلى مستويات الأمان والجودة.