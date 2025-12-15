ختام دورة المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي للنيابة الإدارية

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير، المجموعة الأولى لتنفيذ "المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي"، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وبمشاركة 60 متدرب من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وجاء ذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وهشام الركايبي رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، واللواء المهندس علاء مختار مستشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمستشار هشام كمال قطب نائب مدير مركز التدريب القضائي.

وقد استُهلّت الفعاليات بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور محمد ابو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وجّه خلالها خالص الشكر للحضور، وأعرب عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، في عقد وتنسيق هذا البرنامج التدريبي، والذي يأتي في إطار حرص هيئة النيابة الإدارية على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز الوعي بالأبعاد القانونية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

من جانبه أوضح اللواء علاء مختار مستشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن التعامل الفعّال مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعدد تخصصاته يتطلب إعدادًا علميًا وتدريبًا مستمرًا، مؤكدًا أهمية تأهيل الكوادر المعنية ونقل الخبرات العملية بما يضمن الاستفادة المثلى من هذه التقنيات الحديثة.

وفي كلمته، أرسل هشام الركايبي رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، خالص التحية للمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في عقد مزيد من الدورات الهامة والمتميزة التي يكون لها بالغ الأثر على المتدربين، ورحب بالمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، على حضوره الكريم، وقدم خالص الشكر للمهندسة غادة لبيب، على تعاونها المثمر والفعال في عقد هذه الدورة المتخصصة.

تضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي:

•⁠ ⁠"المفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة للذكاء الاصطناعي"، للدكتور أحمد الوريث – استشاري التحول الرقمي والتقنيات الرقمية.

•⁠ ⁠"استراتيجية وجهود الدولة المصرية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي"، للدكتور مصطفى ثابت – خبير الذكاء الاصطناعي بالتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- "الأمن السيبراني وحماية البيانات في إطار استخدام الذكاء الاصطناعي"، للدكتور محمد محسن – خبير الأمن السيبراني وحماية البيانات.

•⁠ ⁠"الأطر القانونية والأخلاقية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي" للأستاذ الدكتور ياسر جاد الله – عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان.

•⁠ ⁠"التطبيقات العلمية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي وتحسين الخدمات"، للدكتور أحمد منصور – الأمين العام السابق للهيئة القومية للبريد المصري.

وفي ختام الفعاليات تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.