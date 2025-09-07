تعليم دمياط: استعدادات مكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد

عقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية ، بحضور إيهاب النشرتي، وكيل المديرية والدكتورة رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

يهدف هذا الاجتماع إلى ضمان انطلاقة سلسة وناجحة للعملية التعليمية، والوقوف على مدى جاهزية المدارس على مستوى المحافظة.

و​تركزت أجندة الاجتماع على مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتطبيق القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد.

و استعرض كل مدير إدارة تعليمية على حدة الموقف التنفيذي في نطاق إدارته، مقدمًا تقارير تفصيلية حول جاهزية المدارس.

و​شملت المناقشات مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها:

​أعمال الصيانة والتجهيزات: تم استعراض موقف أعمال الصيانة البسيطة التي جرت في المدارس، بما في ذلك إعادة دهان جدران الفصول الدراسية وتجهيزها لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية مناسبة.

كما تم التأكيد على أهمية أعمال التشجير والعناية بفناء المدارس، لخلق جو جمالي وصحي للطلاب.

​الكثافات الطلابية: ناقش الاجتماع الكثافات المقررة داخل الفصول الدراسية، وكيفية التعامل معها لضمان سير العملية التعليمية بفاعلية وتقديم خدمة تعليمية جيدة.

​تحويلات الطلاب: تم التطرق إلى آلية تحويلات الطلاب بين المدارس، حيث شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالعمل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، لضمان الشفافية والعدالة وتسهيل الإجراءات على أولياء الأمور.

​يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط على التنسيق الكامل مع كافة الإدارات التعليمية، بهدف تجاوز أي تحديات محتملة وضمان بداية موفقة ومثمرة للعام الدراسي الجديد.

ويؤكد "وكيل الوزارة' على أهمية تضافر الجهود لتقديم تعليم ذي جودة عالية لأبنائنا وبناتنا، والعمل على تهيئة بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة على التعلم.