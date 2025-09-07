قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمن فاتته.. اعرف حكم صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
محافظات

تعليم دمياط: استعدادات مكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد

زينب الزغبي

عقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية ، بحضور  إيهاب النشرتي، وكيل المديرية والدكتورة رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

يهدف هذا الاجتماع إلى ضمان انطلاقة سلسة وناجحة للعملية التعليمية، والوقوف على مدى جاهزية المدارس على مستوى المحافظة.

و​تركزت أجندة الاجتماع على مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتطبيق القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد.

و استعرض كل مدير إدارة تعليمية على حدة الموقف التنفيذي في نطاق إدارته، مقدمًا تقارير تفصيلية حول جاهزية المدارس.

و​شملت المناقشات مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها:
​أعمال الصيانة والتجهيزات: تم استعراض موقف أعمال الصيانة البسيطة التي جرت في المدارس، بما في ذلك إعادة دهان جدران الفصول الدراسية وتجهيزها لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية مناسبة.

كما تم التأكيد على أهمية أعمال التشجير والعناية بفناء المدارس، لخلق جو جمالي وصحي للطلاب.

​الكثافات الطلابية: ناقش الاجتماع الكثافات المقررة داخل الفصول الدراسية، وكيفية التعامل معها لضمان سير العملية التعليمية بفاعلية وتقديم خدمة تعليمية جيدة.

​تحويلات الطلاب: تم التطرق إلى آلية تحويلات الطلاب بين المدارس، حيث شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالعمل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، لضمان الشفافية والعدالة وتسهيل الإجراءات على أولياء الأمور.

​يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط على التنسيق الكامل مع كافة الإدارات التعليمية، بهدف تجاوز أي تحديات محتملة وضمان بداية موفقة ومثمرة للعام الدراسي الجديد.

ويؤكد "وكيل الوزارة' على أهمية تضافر الجهود لتقديم تعليم ذي جودة عالية لأبنائنا وبناتنا، والعمل على تهيئة بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة على التعلم.

دمياط محافظ دمياط تعليم مدارس

اسما شريف منير
خسوف القمر
أحمد فهيم مراد مكرم
هاني فرحات
