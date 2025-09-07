تفاصيل إنهاء أزمة أحمد عبدالقادر وعودته لتدريبات الأهلي

حرص محمد يوسف المدير الرياضي للاهلي علي إنهاء ازمة احمد عبدالقادر جناح الفريق الأول لكرة القدم بإعادته من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب رحيل الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الذي تم توجيه الشكر له في الساعات الماضية .

وأكدت ادارة الكرة أن ريبيرو هو من كان يرفض فكرة إعادة عبدالقادر للتدريبات الجماعية لتواجد العديد من العناصر في مركزه كما أن اللاعب نفسه لا يرغب في البقاء بالفريق ويريد الرحيل.

وشارك عبدالقادر في التدريبات الجماعية تاركين للاعب حرية تقرير مصيرة سواء بإقناع عماد النحاس المدير الفني المؤقت بمستواه او الرحيل بنهاية الموسم الحالي أو جلب عرض احتراف في يناير المقبل.

ويخوض الفريق مباراة ودية اليوم طبقا للبرنامج الذي قرره عماد النحاس للمرحلة الحالية حيث ينتظر عودة اللاعبين الدوليين في المنتخبين الأول والثاني مساء الاربعاء او يوم الخميس استعدادا لمواجهة انبي المقرر لها 14 سبتمبر الجاري.