صدمة لجماهير الزمالك بسبب محمد شحاتة.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن عدم مشاركة محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ودية النجوم بسبب الإصابة.

وكتب أحمد حسن عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"محمد شحاتة لم يشارك في ودية النجوم بسبب إصابته في الخلفية وخاض تدريبات تأهيلية منفردة".

كان اللاعب محمد شحاته يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية، تعرض لها قبل مباراة وادي دجلة الأخيرة في الدوري، ويخضع محمد شحاتة لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.