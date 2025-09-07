إصابة مهاجم الزمالك وغيابه عن مواجهة فلسطين وماليزيا

أعلن إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، غياب عدي الدباغ، مهاجم فريق الزمالك عن مواجهة ماليزيا الودية، بالإضافة إلى ست لاعبين آخرين؛ بسبب الإصابة.

وقال أبو جزر، في تصريحات عبر مؤتمر صحفي أن المواجهة تمثل فرصة مهمة لتجريب عناصر جديدة والوقوف على جاهزيتهم، في إطار التحضيرات لخوض تصفيات كأس العرب وكأس آسيا 2027، بالإضافة إلى كونها مباراة تحتسب ضمن التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضح أن قائمة الغيابات تضم: عدي الدباغ، عميد محاجنة، عميد صوافطة، أسد حملاوي، محمد حبوس، محمد صالح، وجميعهم يعانون من إصابات عضلية متفاوتة، إضافة إلى أوغسطين منصور الذي يغيب لالتزامه مع ناديه.

واختتم أن الإصابات تعود في أغلبها إلى فترة الإعداد القصيرة التي خضع لها اللاعبون قبل انطلاق الموسم الجديد، أو إلى مشاكل فى الاستشفاء البدني خلال فترة الراحة السابقة.