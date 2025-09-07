بحضور قيادات شرطة التعمير... تنفيذ 101 قرار غلق وتشميع وإزالة بمدينة أكتوبر

شنت إدارة الإشغالات والازالات بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بالتعاون مع إدارة رخص التشغيل وقيادات شرطة التعمير، اليوم، حملة لتنفيذ قرارات الغلق والتشميع للمحال المخالفة وإزالة المحلات بالردود.

ياتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر باستمرار غلق المحلات المخالفة لاشتراطات التراخيص والتى تعمل بدون رخصة تشغيل.

غلق 101 محل

وأسفرت الحملات التى قادها المهندس حسام حسنى نائب رئيس الجهاز عن تنفيذ ١٠١ قرار غلق وتشميع لمحال تجارية مخالفة بمناطق:

سنتر الحريه.

سنتر النهى.

سنتر العربى.

سنتر لوجارد.

المحور المركزى.

وتم تنفيذ الحملات بحضور اللواء محمد حموده نائب مدير الادارة العامه لشرطة التعمير، واللواء وائل فلاح مدير مباحث الادارة العامة لشرطة التعمير، والعميد محمد الأنور محمدين مساعد المدير العام للمنطقة المركزيه، والعميد محمد بهجت رئيس قسم شرطة تعمير ٦ أكتوبر، والمقدم مصطفي عابد رئيس مباحث شرطة التعمير وضباط وأفراد وجنود شرطه التعمير، وبحضور الأمن الادارى بقيادة العميد أحمد فوزى المشرف العام على أمن أجهزة المدن، وحازم محمد مدير أمن الجهاز ورجال أمن أجهزة بالتنسيق مع ادارات الجهاز المختصه مختار عبدالحميد المشرف العام على القطاع الأول، وعمر حنفي مدير ادارة تراخيص التشغيل، ومحمد رياض مفتش التراخيص ورئيس لجنة الغلق والتشميع، ومصطفي درويش معاون مفتش التراخيص.

وقال رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إن هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على النظام والأمن داخل المدينة وضمان التزام الجميع بالشروط القانونية والتجارية وشروط التراخيص.

وحذر رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، من تشغيل أي نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص ، حيث سيتم تطبيق العقوبة على المخالف التي تنص على تطبيق غرامة لاتقل عن ٢٠ ألف جنيه مصري ولا تتجاوز ٥٠ ألف جنيه مصري ، وفي حالة الإصرار على عودة تشغيل النشاط دون ترخيص سيعرض صاحبه للحبس مدة لاتقل عن ٦ أشهر ولاتتجاوز سنة فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وأوضح أنه يعاقب كل من يزيل الشمع الأحمر دون تصريح من الجهات الرسمية بالغرامة أو الحبس طبقا لنص القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٦، بشأن المحال التجارية والصناعية والمعدل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بأن يعاقب كل من استخدم محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته إداريا، بالحبس مدة لاتزيد عن ٦ أشهر

وبغرامة لاتقل عن ٥ آلاف جنيه مصري ولا تزيد عن ١٠ آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والمواطنين، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.