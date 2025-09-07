انحسار مياه البحر بطور سيناء بالتزامن مع خسوف القمر |شاهد

شهدت شواطئ طور سيناء اليوم انحسار كبير لمياه البحر علي شواطئ الجبيل بالتزامن مع ظاهرة خسوف القمر اليوم وقد امتدت ظاهرة انحسار مياه البحر لعدة امتار وكذلك ظهور قهر واضح وكبير علي طور سيناء حتي بدا خسوف القمر.

وقد رصدت كاميرا موقع " صدي البلد" الإخباري الظاهرة بالصور والفيديو.

وقال مصدر بيئي بجنوب سيناء إن ظاهرتي المد والجزر ظواهر طبيعية تحدث بشكل دوري ويومي نتيجة لقوة التجاذب بين الشمس والقمر، لذا قد تظهر بشكل متفاوت على سواحل البحار.

قال مصدر في البيئة بجنوب سيناء، إن المد والجزر ظاهرتان دوريتان ترتفع فيهما المياه او تنخفض نتيجة لقوة الجذب بين الشمس والقمر مع حركة دوران الأرض.

وأشار المصدر إلى أن المد يحدث نتيجة للإرتفاع التدريجي في منسوب مياه البحر، بينما تشهد مرحلة الجزر انخفاضا وتراجعا في مياه البحر، مؤكدا أن تأثير جاذبية القمر والشمس يسبب اضطرابا في الغلاف الجوي وبالتالي حدوث المد أو الجزر د، والذي يحدث مرتين في اليوم بمعدل كل 12 ساعة.

واوضح أن المد نوعان إحداهما ربيعي، ويحدث عندما يكون القمر والشمس والأرض في خط مستقيم واحد، مما يزيد من قوة الجاذبية ويكون المد في أقصى مراحله، وهذا ما يحدث على شواطئ البحر المتوسط.

ولفت إلى أن النوع الثاني من المد هو المد "النيبي" أو الضعيف، ويحدث عندما تكون الشمس والقمر متعامدان على الأرض، مما يقلل من تأثير جاذبية القمر وبالتالي يقل ، ويحدث ذلك على سواحل البحر الأحمر.

