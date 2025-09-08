قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتحف اليوناني الروماني ينظم ورشة عمل بعنوان وفاء النيل

المتحف اليوناني الروماني ينظم ورشة عمل بعنوان وفاء النيل
المتحف اليوناني الروماني ينظم ورشة عمل بعنوان وفاء النيل
محمد الاسكندرانى

نظم المتحف اليوناني الروماني ،ورشة عمل تحت عنوان "وفاء النيل" :تراث واستدامة ، فى إطار دورة الثقافي ونشر الوعي الآثري للجمهور والزائرين.


أوضحت إدارة المتحف اليوناني الروماني ،أن ورشة العمل تضمنت عرض فيلمًا وثائقيًا عن شريان الحياة، أعقبها التجول في قاعة النيل بالمتحف، والتعرف عن قرب على مظاهر وفاء المصريين القدماء للنيل وكيف جسدوا حبهم للنهر عبر العصور.


أشارت إدارة المتحف ، إلى أن ورشة العمل لم تكن مجرد رحلة تاريخية، بل كانت دعوة للتأمل في الحاضر والمستقبل، لنستلهم من تراثنا المصري بعض السلوكيات المستدامة في التعامل مع نهر النيل، وقمنا بتجارب عملية بسيطة أظهرت لنا أهمية ترشيد استهلاك المياه.


تابعت إدارة المتحف ، إننا شجعنا المشاركين على تقديم أفكارهم المبتكرة للحفاظ على النيل.،وشهدت الورشة تفاعلاً كبيرًا من الحضور من مختلف الأعمار، حيث شاركوا بآرائهم وأفكارهم حول كيفية الحفاظ على مياه  النيل ، بالإضافة إلى إحياء السلوكيات المستدامة في الحفاظ على شريان الحياة.


يذكر أن فكرة إنشاء المتحف اليوناني الروماني بدأت في عام 1891م عندما فكر عالم الآثار الإيطالي "جوزيبي بويت" في تخصيص مكان يحتوي على الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها بالإسكندرية، بما يعمل على الحفاظ على تاريخها الثقافي، خاصة بعد أن تم إيداع تلك المكتشفات بمتحف بولاق بالقاهرة.

ثم قام المهندس الألماني ديرتيش والمهندس الهولندي ليون ستينون ببناء مبنى المتحف الحالي عَلى طراز المباني اليونانية، وافتتح المتحف لأول مرة في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 26 سبتمبر عام 1895م.
يحتوي المتحف على 10 آلاف قطعة أثرية، وتنوعت موضوعات العرض داخل قاعات العرض المتحفي عما سبق، وتغطي مساحات تاريخية من تاريخ مصر القديمة بوجه عام والإسكندرية بوجه خاص من خلال العرض الدائم لسيناريو المتحف اليونانى الرومانى، وإعادة العرض المتحفى، وطرح أقسام جديدة بالمتحف لخدمة الفكر المتحفى الحديث بما يجذب زوّار المتحف المصريين وغير المصريين؛ لإبراز المزج الفكرى والفنى بين الحضارات المصرية القديمة واليونانية والرومانية والقبطية والبيزنطية.
 

