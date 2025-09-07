مرصد حلوان يفتح أبوابه للجمهور لمشاهده خسوف القمر .. شاهد

بدأ ، توافد الزائرين على مرصد حلوان "المعهد القومى للبحوث الفلكية"، وذلك لرصد ظاهرة خسوف القمر الذى تشهده مصر الليلة ، وتم تجهيز إجراءات كبيرة لاستقبال الجمهور.

وفتح المعهد القومى للبحوث الفلكية (مرصد حلوان)، أبوابه للجمهور والمهتمين وهواة رصـد الظواهر الفلكية، وذلك لرصد خسوف القمر الذى تشهده مصر الان، حيث يكون هناك فريق بحثي مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث.

بدء مرصد حلوان "المعهد القومى للبحوث الفلكية"، رصد ظاهرة خسوف القمر الذى تشهده مصر الليلة.

وبدأت ظاهرة قمر الدم بحدوث خسوف شبه ظلي ملحوظ عند شروق القمر في القاهرة، حيث يبدو أن ثلثي قرص القمر من الجهة اليسرى أغمق قليلًا، بينما يبدأ الخسوف الكلي فعليًا في تمام الساعة 7:27 مساءً، حين يبدأ ظل الأرض بالتسلل إلى سطح القمر تدريجيًا.

ويغطي ظل الأرض قرص القمر بالكامل بحلول الساعة 8:30 مساءً، ليظهر القمر بلون أحمر داكن يشبه لون الدم، وهو ما يطلق عليه اسم "القمر الدموي".

ويصل الخسوف ذروته عند الساعة 9:20 مساءً، ويبدأ القمر بالتحرر من ظل الأرض عند الساعة 9:52 مساءً، حتى يخرج تمامًا من الخسوف الكلي في تمام الساعة 10:57 مساءً، ثم يستمر في مرحلة شبه الظل حتى نحو منتصف الليل، وهي مرحلة يصعب ملاحظتها بالعين المجردة.

ويعد هذا الخسوف هو الأطول منذ عام 2022، وسيكون مرئيًا لنحو 85% من سكان العالم، ما يجعله من أبرز الظواهر الفلكية في عام 2025.