زد 2005 يفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف

حقق فريق زد مواليد 2005 ، فوزًا هامًا على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الفريق الثاني مواليد 2005 – القسم الأول للموسم الرياضي 2025/2026.

وأحرز أهداف فريق زد كلا من:

يوسف اشرف و ياسين دانى، ليظهر الثنائي بمستوى مميز ساهم في حسم اللقاء لصالح فريقهم.

وشهدت المباراة حضور أعضاء مجلس إدارة نادي زد والجهاز الفني للفريق الأول ، حيث حرصا على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني عقب اللقاء.

وأشاد حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد بالمستوى الفني للفريق، مؤكدًا على ضرورة التركيز من أجل المنافسة على لقب البطولة.

الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2005:

المدير الفني: ك/ Mark Burton

المدرب العام: ك/ تامر عبدالعزيز

المدرب العام: ك/ إسلام عمر النور

مدرب الحراس: ك/ عمرو أحمد عبدالله

مدرب الأحمال: ك/ محمد الشاذلي

إداري: ك/ يحيى معوض

إداري: ك/ مصطفى شومان

أخصائي العلاج الطبيعي: د/ تامر عادل

طبيب العظام: د/ أحمد شاكر

مسؤول المهمات: عبدالرحمن حسن

المدير الإداري للقطاع : سامح جمال الدين

نائب المدير الإداري: عادل صادق

المنسق الاعلامي ملك موسي .

وبهذا الفوز، يؤكد فريق زد مواليد 2005 جاهزيته للمنافسة بقوة في البطولة، وسط دعم ومتابعة من إدارة النادي وقطاع الناشئين.