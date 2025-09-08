قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»
لبنى عبد العزيز: الذكاء الاصطناعي خطر يُهدّد هوية الإنسان
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا
وفاة الفنان مصطفي الخضري عن عمر يناهز الـ92 عامًا
قرار مش سهل| أسما شريف منير تكشف عن رسالة «شات جي بي تي» لها بشأن ارتدائها الحجاب
تعرف على أوجه تكريم الله للإنسان.. 7 مظاهر مذكورة في القرآن
لن تصدق.. لهذه الأسباب تشعر بالخدر أثناء النوم
مراسم مشددة تكشف هواجس بيونج يانج| كيف يحمي الرئيس الكوري أسراره حتى من الحلفاء؟.. طقوس غامضة
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
عبد الحليم قنديل: تهجير الفلسطينيين فكرة أمريكية وليست إسرائيلية
لبنى عبدالعزيز تكشف تفاصيل أول لقاء مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
ترك إرثًا فنيًا.. «المهن التمثيلية» تنعى الفنان مصطفى الخضري وتعلن موعد ومكان العزاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عادات السبوع في النوبة ورشة حكي بالمتحف اليوناني الروماني

عادات السبوع في النوبة ورشة حكى بـ المتحف اليوناني الروماني
عادات السبوع في النوبة ورشة حكى بـ المتحف اليوناني الروماني
محمد الاسكندرانى

نظم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ، ورشة حكي تناولت عادات السبوع في النوبة وعلاقتها بالنيل ، وذلك في إطار اهتمام قسم التراث اللامادي بالمتحف بإحياء العادات والتقاليد المصرية الأصيلة .


أوضحت إدارة المتحف اليوناني الروماني ، أن القت ورشة الحكي  قدمت رحلة شيقة حول مفهوم الميلاد والسبوع في المجتمع النوبي، وكيف ارتبطت هذه الممارسات بالنيل باعتباره مصدر حياة وبركة ، بالإضافة إلى التعرف على بعض العادات الأخرى مثل طقوس الزواج والتبرك بمياه النيل.


أفادت أن الورشة شهدت تفاعلاً كبيرًا من الحضور من مختلف الأعمار، حيث شاركوا بآرائهم وأفكارهم حول كيفية الحفاظ على هذه التقاليد التي باتت مهددة بالاندثار.


يذكر أن فكرة إنشاء المتحف اليوناني الروماني بدأت في عام 1891م عندما فكر عالم الآثار الإيطالي "جوزيبي بويت" في تخصيص مكان يحتوي على الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها بالإسكندرية، بما يعمل على الحفاظ على تاريخها الثقافي، خاصة بعد أن تم إيداع تلك المكتشفات بمتحف بولاق بالقاهرة.

ثم قام المهندس الألماني ديرتيش والمهندس الهولندي ليون ستينون ببناء مبنى المتحف الحالي عَلى طراز المباني اليونانية، وافتتح المتحف لأول مرة في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 26 سبتمبر عام 1895م.


يحتوي المتحف على 10 آلاف قطعة أثرية، وتنوعت موضوعات العرض داخل قاعات العرض المتحفي عما سبق، وتغطي مساحات تاريخية من تاريخ مصر القديمة بوجه عام والإسكندرية بوجه خاص من خلال العرض الدائم لسيناريو المتحف اليونانى الرومانى، وإعادة العرض المتحفى، وطرح أقسام جديدة بالمتحف لخدمة الفكر المتحفى الحديث بما يجذب زوّار المتحف المصريين وغير المصريين؛ لإبراز المزج الفكرى والفنى بين الحضارات المصرية القديمة واليونانية والرومانية والقبطية والبيزنطية.

المتحف اليوناني الروماني المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية المتحف اليوناني عادات السبوع في النوبة النوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

خسوف القمر

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

مدبولى

مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية

ترشيحاتنا

لبنى عبد العزيز

«سرعة في التعلم».. لبنى عبدالعزيز: الزمن تغير وأسلوب التعامل مع الأطفال اختلف

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

وزير المالية

وزير المالية يطمئن المواطنين بشأن الإيجار القديم والضرائب العقارية

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد