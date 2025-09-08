قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

واتساب تسد ثغرة أمنية في إصدارات أجهزة أبل .. ما القصة؟

«واتساب» تسد ثغرة أمنية في إصدارات أجهزة أبل .. ما القصة؟
«واتساب» تسد ثغرة أمنية في إصدارات أجهزة أبل .. ما القصة؟
عبد الفتاح تركي

أعلنت شركة واتساب عن سد ثغرة أمنية في إصدارات تطبيق التراسل الفوري المخصّصة لأجهزة أبل، ولذلك يتعين على أصحاب الهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد وأجهزة الماك تحديث تطبيق واتساب، إذا لم يتم تثبيت الإصدارات الجديدة تلقائيا.

ثغرة أمنية في واتساب

أوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار الآمن من تطبيق “واتس آب” لنظام “آي أو إس” يحمل رقم الإصدار 2.25.21.73 وإصدار واتس آب Business لنظام “آي أو إس” يحمل رقم الإصدار 2.25.21.78، أما إصدار “واتس آب” الآمن لأجهزة الماك يحمل رقم 2.25.21.78.

تعتقد شركة “واتساب” أن الثغرة الأمنية الموجودة بتطبيق التراسل الفوري (CVE-2025-55177) ربما تم استغلالها بالفعل مع ثغرة أمنية في نظام التشغيل “آي أو إس” (CVE-2025-43300)، وقد قامت شركة أبل بالفعل بسد هذه الثغرة الأمنية في نظام التشغيل “آي أو إس” وأطلقت الإصدار 18.6.2 في 20 أغسطس الماضي.

واتساب

إذا كان المستخدم غير متأكد من تثبيت الإصدار الآمن من تطبيق “واتس آب” على جهازه، فيمكنه التحقق من ذلك عن طريق قائمة “الإعدادات/عام/تحديث البرامج”، كما يمكنه من هذه القائمة تنزيل الإصدار الجديد وتثبيته، وفق دي بي إيه.

معرفة إصدار واتساب المثبت

ويمكن للمستخدم معرفة إصدار “واتس آب” المثبت على الهاتف الذكي آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد من خلال تصفح قائمة “الإعدادات/المساعدة”، وفي حالة وجود الإصدار غير الآمن من تطبيق “واتس آب”، فحينئذٍ يجب فتح متجر التطبيقات والنقر على “حسابي” أو صورة البروفايل والتمرير لأسفل لعرض التحديثات وإرشادات الإصدار، وبعد ذلك يجب النقر على “تحديث” بجانب تطبيق “واتس آب” أو اختيار “تحديث الكل”.

موبايلك منهم ولا لأ؟.. واتساب يتوقف على هذه الهواتف بدءًا من الغد

بشكل عام لا ينصح الخبراء بتحديث التطبيقات يدويًّا، ولكن ينبغي تفعيل وظيفة تحديث التطبيقات تلقائيا بالهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد عن طريق قائمة “الإعدادات/متجر التطبيقات”.

واتساب ثغرة أمنية في واتساب معرفة إصدار واتساب المثبت

