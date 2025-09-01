في تحذير أمني عاجل.. واتساب تكشف عن عملية تجسس خطيرة استهدفت هواتف آيفون

كشفت شركة واتساب عن عملية تجسس إلكتروني خطيرة استهدفت مستخدمين محددين، من بينهم نشطاء في المجتمع المدني، وذلك عبر استغلال سلسلة من الثغرات الأمنية في منصتها على أجهزة آبل.

أعلنت الشركة المملوكة لـ "ميتا" أنها قامت بإصلاح وسد الثغرات التي استخدمها القراصنة لتنفيذ هجماتهم المنسقة، ودعت جميع المستخدمين إلى تحديث التطبيق وأجهزتهم على الفور لضمان حمايتهم.

سلسلة من الثغرات المنسقة

أوضحت واتساب في بيان مقتضب أن القراصنة تمكنوا من اكتشاف واستغلال سلسلة من نقاط الضعف التي سمحت لهم باختراق تطبيق واتساب وأجهزة آبل في هجمات منسقة.

وبحسب البيان الفني، كانت الثغرة تكمن في "تفويض غير مكتمل لرسائل مزامنة الأجهزة المرتبطة" في إصدارات التطبيق على نظامي iOS و macOS. وببساطة، كان من الممكن استغلال هذه الثغرة لخداع جهاز الضحية وجعله يقوم بمعالجة محتوى من رابط URL عشوائي يسيطر عليه المهاجم.

دعوة عاجلة للتحديث وتفعيل الحماية

أشار مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية إلى أن منظمات المجتمع المدني كانت من بين المتضررين من هذا الهجوم. وبناءً على ذلك، تحث واتساب والخبراء الأمنيون جميع المستخدمين على اتخاذ الخطوات التالية بشكل عاجل:

تحديث التطبيق والأجهزة: تأكد من تحديث تطبيق واتساب ونظام تشغيل جهازك إلى أحدث إصدار متاح لسد الثغرات الأمنية.

تفعيل أوضاع الحماية المحسنة: قم بتمكين أي ميزات حماية إضافية يوفرها جهازك أو التطبيق.

وقد قامت واتساب بإصلاح الثغرة في الإصدارات التالية وما بعدها:

WhatsApp for iOS v2.25.21.73

WhatsApp Business for iOS v2.25.21.78

WhatsApp for Mac v2.25.21.78

يؤكد هذا الحادث مجددًا على أهمية التحديث الفوري للتطبيقات وأنظمة التشغيل، حيث تظل هي خط الدفاع الأول ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.