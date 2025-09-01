قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجار قرب سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.. واتهامات للحوثيين
مشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة ونقلها إلى المستشفى
أفضل طريقة لتناول فيتامين د.. نصائح الخبراء لتحقيق أقصى استفادة
كيف كان النبي يقوم الليل؟.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها
السكة الحديد تفصل مشرفين بسبب إهمال جسيم أثر على حركة القطارات
انقطاع الكهرباء والاتصالات.. انفجار ضخم في مستودع ذخيرة بمصراتة الليبية
زلزال بقوة 6 ريختر يهز العاصمة الباكستانية إسلام آباد
بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة
هل استقر الأهلي على ابن النادي؟.. حقيقة مخاطبة الخطيب لـ البدري وموقف تشافي
اغتيال قيادات الحوثيين يشعل التوتر.. والشرق الأوسط أمام تصعيد خطير
أغلى العملات العربية سعرا في مصر
حكم غش حلاوة المولد النبوي الشريف؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

في تحذير أمني عاجل.. واتساب تكشف عن عملية تجسس خطيرة استهدفت هواتف آيفون

واتساب
واتساب
احمد الشريف

كشفت شركة واتساب عن عملية تجسس إلكتروني خطيرة استهدفت مستخدمين محددين، من بينهم نشطاء في المجتمع المدني، وذلك عبر استغلال سلسلة من الثغرات الأمنية في منصتها على أجهزة آبل.

أعلنت الشركة المملوكة لـ "ميتا" أنها قامت بإصلاح وسد الثغرات التي استخدمها القراصنة لتنفيذ هجماتهم المنسقة، ودعت جميع المستخدمين إلى تحديث التطبيق وأجهزتهم على الفور لضمان حمايتهم.

سلسلة من الثغرات المنسقة

أوضحت واتساب في بيان مقتضب أن القراصنة تمكنوا من اكتشاف واستغلال سلسلة من نقاط الضعف التي سمحت لهم باختراق تطبيق واتساب وأجهزة آبل في هجمات منسقة.

وبحسب البيان الفني، كانت الثغرة تكمن في "تفويض غير مكتمل لرسائل مزامنة الأجهزة المرتبطة" في إصدارات التطبيق على نظامي iOS و macOS. وببساطة، كان من الممكن استغلال هذه الثغرة لخداع جهاز الضحية وجعله يقوم بمعالجة محتوى من رابط URL عشوائي يسيطر عليه المهاجم.

دعوة عاجلة للتحديث وتفعيل الحماية

أشار مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية إلى أن منظمات المجتمع المدني كانت من بين المتضررين من هذا الهجوم. وبناءً على ذلك، تحث واتساب والخبراء الأمنيون جميع المستخدمين على اتخاذ الخطوات التالية بشكل عاجل:

تحديث التطبيق والأجهزة: تأكد من تحديث تطبيق واتساب ونظام تشغيل جهازك إلى أحدث إصدار متاح لسد الثغرات الأمنية.

تفعيل أوضاع الحماية المحسنة: قم بتمكين أي ميزات حماية إضافية يوفرها جهازك أو التطبيق.

وقد قامت واتساب بإصلاح الثغرة في الإصدارات التالية وما بعدها:

WhatsApp for iOS v2.25.21.73

WhatsApp Business for iOS v2.25.21.78

WhatsApp for Mac v2.25.21.78

يؤكد هذا الحادث مجددًا على أهمية التحديث الفوري للتطبيقات وأنظمة التشغيل، حيث تظل هي خط الدفاع الأول ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.

واتساب شركة واتساب تجسس إلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش لسد العجز في المدارس

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

أرشيفية

إذاعة جيش الاحتلال: طائرة إسرائيلية ألقت قنبلة عن طريق الخطأ قرب موقع للجيش في غزة

تشافي

انفراد.. أول تعليق من وكيل تشافي على أنباء ترحيبه بتدريب الأهلي

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

خوسية ريبيرو

خالد طلعت: اقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الأهلي رسميا

ترشيحاتنا

الحبس - أرشيفية

تعدت عليها بآ.لة حادة.. عقوبات صارمة لمشوهة وجه فتاة مصر القديمة

مجلس الشيوخ

برلماني يشيد بإدراج الذكاء الاصطناعي بالتعليم الثانوي: خطوة نحو مستقبل رقمي واعد

صورة تعبيرية

عيادات الموت.. برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على مراكز التجميل المخالفة

بالصور

منهم مى عز الدين و إليسا .. تعرف على أبرز عازبات الوسط الفني

عازبات الوسط الفني
عازبات الوسط الفني
عازبات الوسط الفني

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

عمرو دياب في لبنان

بستناها من السنة للسنة.. ماذا قال عمرو دياب عن حفله في بيروت

ايمان عبد اللطيف

إسـ.ـرائـ.يل تعلن اغتــ.يـال أبو عبيــدة متحدث كتائب القسام

ايمان عبد اللطيف

أسعار الفايدة الجديدة.. إعلان رسمي من بنكي مصر والأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد