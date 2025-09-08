ألحان قبطية في ختام لقاء تنشيط سياحة رحلة العائلة المقدسة بإيطاليا

شارك نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، في الحفل الختامي للقاء الخاص بتنشيط سياحة رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

رحله العائلة المقدسة

وحضر اللقاء الختامي المستشار عدلي حسين رئيس مجلس دول البحر المتوسط، ورئيس جمعية تنمية وإحياء التراث المصري، واللواء أشرف يعقوب مسؤول لجنة السياحة والعلاقات العامة، ونادر جرجس مسؤول لجنة السياحة والتراث المصري في روتاري مصر، كما حضر اللقاء السيد إيمانويلى زورينو عمدة بلدة أكويليا، بمقاطعة تريستي، الذي استضاف اللقاء بمقر بلدية أكويليا وبتنسيق وإشراف الدكتورة مروه الحناوي.

وشمل اللقاء بالإضافة إلى الكلمات التي ألقيت بعض الألحان القبطية التي رتلها خورس إيبارشية ميلانو، كما تم عرض فيلم عن مسار العائلة المقدسة في مصر والأماكن التي زارتها والكنائس الموجودة بها حاليًا.