خالد الغندور: اقتراح فى الزمالك بتكوين لجنة كرة تعاون جون إدوارد فى القلعة البيضاء

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادى الزمالك يدرس تكوين لجنة لكرة القدم، يترأسها أحد نجوم القلعة البيضاء التاريخيين لمعاونة جون إدوارد فى ملف قطاع كرة القدم، ليكون دورها استشارياً مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "ويتزعم هذا الاقتراح أحد أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، ويرغب بشدة فى تكوين هذه اللجنة لتشارك جون الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم".

واختتم :"حتى ألان لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على تكوين لجنة الكرة فى نادى الزمالك، ولكن الأمر مطروح خلال الفترة الحالية ولم يتم الاستقرار عليه بشكل نهائي".