الغندور :حمزة علاء قد يعود للعب في مصر وعدم الاستمرار في البرتغال

كشف الإعلامي خالد الغندور عن احتمالية عودة حمزة علاء الحارس المحترف في صفوف فريق بورتيمونينسي البرتغالي الي مصر.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حمزة علاء قد يعود للعب في مصر وعدم الاستمرار في البرتغال".



وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الأزمة التي يواجهها حمزة علاء، حارس مرمى الأهلي السابق، مع فريقه الجديد بورتيمونينسي البرتغالي، والذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعقد يمتد لموسمين.

أوضح شوبير خلال تصريحات تلفزيونية، أن اللاعب ما زال مقيدًا بشكل رسمي في قائمة النادي البرتغالي، إلا أن مشاركته لم تتم حتى الآن نتيجة تأخر استخراج رخصة العمل الخاصة به.