موجز أخبار الوادي الجديد.. انطلاق أول يوم دراسي بالمدرسة الرسمية الدولية ومدير تعليم الخارجة يتابع استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

انطلاق أول يوم دراسي بالمدرسة الرسمية الدولية



أعلنت محافظة الوادي الجديد عن بدء الدراسة رسميا اليوم الأحد بالمدرسة الرسمية الدولية IPS بـ "الخارجة" وهي أول مدرسة رسمية دولية تم افتتاحها على مستوى المحافظة وقطاع الصعيد بمصروفات مُخفضة، حيث انتظم الطلاب فى الفصول بكافة المراحل التعليمية وسط أجواء من الفرحة وابسعادة ببداية العام الدراسي الجديد كما تابع الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومجدي محمد محمود مدير الإدارة التعليمية بالخارجة انتظام العمل فى المدرسة فى أول يوم دراسي.

وجرى تنفيذ المشروع تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية وتم الانتهاء من أعمال التشطيبات وفق الاشتراطات الفنية المطلوبة حيث تقع المدرسة ضمن الأرض المخصصة لإنشاء مجمع تعليمي متكامل يضم مدارس اللغات والمتفوقين؛ بما يضمن الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطوير الخدمات المقدمة للأجيال القادمة وتم الإعلان عن بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (I.p.s) و دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة 50%.

مدير إدارة تعليم الخارجة يتابع استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد

أجرى مجدى محمد محمود مدير عام إدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادى الجديد، جولة تفقدية لعدد من المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد، تصمنت مدرسة الشهيدة دعاء الإعدادية، ترافقه أميمة فهيم وكيل الإدارة حيث تابع جاهزية مرافق المدرسة والفصول الدراسية لاستقبال الطلاب، وذلك تنفيذا توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، والدكتور سامي فضل وكيل التعليم بالمحافظة.

وخلال جولته، حرص مجدى على الاطمئنان على استقرار العمل داخل الفصول، والاستماع لملاحظات القائمين على المدرسة، مؤكداً أن توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب يأتي على رأس أولويات الإدارة.

كما شدّد مدير عام الإدارة على ضرورة إزالة أي معوقات قد تعترض سير العملية التعليمية، موجهاً العاملين ببذل أقصى الجهود من أجل انطلاقة ناجحة لعام دراسي جديد مليء بالجدية والتميز.

استقرار أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد



تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، في ظل جهود مكثفة من الجهات المختصة لضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.

وتحرص المحافظة على إطلاق مبادرات محلية لتخفيف الأعباء عن الأسر، خصوصًا في القرى والمناطق البعيدة.

أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق



اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 77 – 82 جنيهًا

أسعار منتجات الألبان

الجبن الأبيض (1 كجم): 68 – 75 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 44 جنيهًا

أسعار البيض

كرتونة البيض: 120 – 125 جنيهًا



أسعار الزيوت والسمن:

زجاجة زيت (1 لتر): 54 جنيهًا

زجاجة زيت (5 لتر): 305 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 128 جنيهًا

سمن بيضاء (2 كجم): 120 جنيهًا

أسعار السلع الأساسية

كيلو سكر (1 كجم): 19 جنيهًا شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 10 – 13 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 – 35 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

لفة جلاش: 12.5 جنيه

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 232 جنيهًا

شكارة شعرية: 190 جنيهًا

شكارة ملح: 25 جنيهًا

خطط لدعم المنافذ التموينية والمعارض الاستهلاكية

وتواصل المحافظة تنفيذ خطط لدعم المنافذ التموينية والمعارض الاستهلاكية التي توفر السلع بأسعار تنافسية، بجانب تشجيع التعاون مع المزارعين المحليين لضمان توفير الخضر والفاكهة، مما يساعد في استقرار الأسواق وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في الوادي الجديد.

وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا كبيرًا بملف توفير السلع الغذائية، نظرًا لما تمثله من أولوية قصوى لدى المواطنين في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالميًا.

وتحرص الدولة على تعزيز دور المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لتأمين احتياجات الأسر بأسعار تنافسية، بجانب إطلاق مبادرات ومعارض لتخفيف العبء عن محدودي الدخل. كما يجري التعاون مع المزارعين المحليين لتوفير الخضر والفاكهة الطازجة، بما يضمن استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين معيشة المواطن بالواحات، ودعم استقرار المجتمعات البعيدة عن المراكز الحضرية.