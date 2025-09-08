ختام فعاليات "دورة المبرمج الصغير " بجامعة بنها .. صور

اختتمت فعاليات "دورة المبرمج الصغير " والتي نظمها مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة للأطفال من سن 7-16 سنة خلال فترة الإجازة الصيفية برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ،

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة علي تنظيم مثل تلك الدورات التدريبية للأطفال بهدف تكوين نشئ جديد قادر على العمل وفهم تكنولوجيا المعلومات والتي أصبحت مطلوبة في جميع المجالات.

من جانبه قال الدكتور شادي المشد المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة أن دورة المبرمج الصغير شملت أربع مسارات هم دبلومة المبرمج الصغير وتتكون من أساسيات الحاسب الآلي والبرمجة بلغة سكراتش ، و دبلومة تصميم المواقع وتطبيقات الموبايل ، ودبلومة الذكاء الاصطناعى والبرمجة بلغة بايثون ، ودبلومة المصمم الصغير Graphic Design وتم تدريب حوالي 170 طفل .

وأضاف " المشد " أنه قام بالتدريب لاساسيات الحاسب الالى المهندسين عبير محمد وعبلة خيرى وإيمان صابر ومحمد خيرى ومها مسعد ، بينما قام بالتدريب لدورات البرمجة المهندس عمرو احمد متولى و المهندسة ايمان عبد النبى ومروة حسين ونهال سمير وسماح حمدى ، وقام بالتدريب لدورة تصميم المواقع المهندسة فاطمة محمود ، ولمسار الذكاء الاصطناعى المهندس احمد ابو الفتوح ومسار البايثون المهندس اشرف نادى ومسار الجرافيك المهندس هشام محمد .

يذكر أنه تم عمل سيمنارات لكل الطلاب لشرح المشاريع.