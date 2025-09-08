جامعة بنها تشارك في مؤتمر IEEE IES SYP Congress بتونس

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن مشاركة الطالب محمود عبداللطيف أبوالخير الفرقة الرابعة قسم ميكاترونكس بكلية الهندسة ببنها ، في مؤتمر IEEE IES SYP Congress بالعاصمة التونسية تونس، والذي جاء بمشاركة أكثر من 40 دولة من مختلف أنحاء العالم.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة علي مشاركة طلابها بمختلف المحافل العالمية لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التطورات في الهندسة والتكنولوجيا والقيادة والتطوير المهني ، وتفخر بطلابها المتميزين، وتدعم مشاركاتهم التي ترفع اسم الجامعة عاليًا في أكبر الفعاليات العلمية الدولية.



يذكر أن مؤتمر IES للطلاب والشباب المحترفين هو تجمع دولي رائد يوحد الطلاب والمهنيين الشباب والأكاديميين وقادة الصناعة للحصول على تجربة غامرة ،وتم تصميم هذا الحدث متعدد الثقافات لتعزيز التعلم والتواصل والتعاون من خلال مجموعة ديناميكية من الخطب الرئيسية وورش العمل العملية والجلسات التفاعلية واللوحات التي يقودها الخبراء ، ويغطي المؤتمر مجموعة متنوعة من الموضوعات - بما في ذلك الهندسة والتكنولوجيا والقيادة والتطوير المهني ويوفر منصة لا تقدر بثمن لتبادل المعرفة وبناء المهارات والنمو الوظيفي.