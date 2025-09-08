وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الفريق جبريل الرجوب، وزير الشباب والرياضة الفلسطيني- رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية الفلسطينية، ورئيس اتحاد كرة القدم بدولة فلسطين.

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة الرياضية والشبابية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين ليشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الدولة المصرية على تقديم كامل الدعم للأشقاء في فلسطين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بالتعاون العربي والإقليمي بما يعزز من فرص تبادل التجارب الناجحة، وبما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن العلاقات المصرية الفلسطينية راسخة ووطيدة، ولقاؤنا اليوم يعكس التزام مصر الدائم بدعم الشباب الفلسطيني وتوفير كل سبل التعاون في المجالات الرياضية والشبابية، ونؤمن أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، ومصر ستظل شريكاً أساسياً لفلسطين في بناء أجيال قادرة على صنع الإنجازات ورفع رايات أوطانها.

ومن جانبه، أعرب السيد جبريل الرجوب عن تقديره وامتنانه لمصر حكومةً وشعباً على دعمها الدائم للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن التعاون في المجالين الشبابي والرياضي يعد جسراً مهماً لتوطيد العلاقات بين البلدين، ويسهم في تمكين الشباب الفلسطيني وتطوير أدائه في مختلف المجالات الرياضية.