الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تعاون مصري تونسي فى مجالات النهوض بزراعات الزيتون والتمور

وزير الزراعة والوفد التونسي
وزير الزراعة والوفد التونسي
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا تونسيا رفيع المستوى، برئاسة سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبحضور السفير محمد بن يوسف سفير تونس في مصر، والسفير باسم حسن سفير مصر لدى تونس، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الزراعي، بما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في كلا البلدين.

وناقش خلال اللقاء، سبل تعزيز الاستثمارات الزراعية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية، فضلا عن إمكانية إقامة مشروعات زراعية مشتركة تُعزز من قدرات البلدين الإنتاجية، وخاصة فيما يتعلق بالنهوض بزراعات الزيتون، والتمور، وبنجر السكر، والصناعات القائمة عليها، وإمكانية إقامة مشروع للاستثمار الزراعي  المتكامل في مصر، قائم على هذه الزراعات والصناعات القائمة عليها.

ومن جانبه، أكد وزير الزراعة  على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وتونس، مشددًا على أن القطاع الزراعي يُمثل ركيزة أساسية لتعزيز هذه العلاقات من خلال الشراكات الفعالة، وأشار إلى استعداد الوزارة الكامل لتقديم كافة التسهيلات والدعم الفني اللازم للجانب التونسي في مختلف المجالات الزراعية.


وأشار فاروق إلى أن القطاع الزراعي في مصر قد شهد خلال السنوات الأخيرة، نهضة تنموية كبرى، واهتمام غير مسبوق من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة، ذلك بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الزراعية الكبرى المتكاملة والعملاقة، والتي تم إطلاقها مؤخرا، والتي غيرت من وجه مصر بالكامل، وساهمت في تحقيق تنمية زراعية شاملة ومستدامة.


واضاف وزير الزراعة، أن الدولة المصرية، حريصة على تشجيع الاستثمار خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، والماء بالعديد من الفرص الواعدة، كما اتخذت خطوات حقيقية من أجل تحسين مناخ الاستثمار.
بينما أشاد الوفد التونسي بالجهود المصرية في تطوير القطاع الزراعي، وخاصةً مشروعات التنمية الزراعية العملاقة، مؤكدًا على حرص تونس على الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الصدد.

 وأكد رئيس الوفد على أهمية هذا اللقاء كخطوة أولى نحو فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر، كما اعربوا عن رغبتهم في التعاون مع مصر في ضوء البنية التحتية الملائمة والخبرات المصرية في هذه المجالات.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على قيام الوفد التونسي بالقيام بزيارات ميدانية للاطلاع على منظومة زراعة البنجر وانتاج سكر البنجر وكذا تفقد بعض المواقع الصالحة لزراعة الزيتون للبدء في التنفيذ الفوري، وذلك خلال اليومين المقبلين .

