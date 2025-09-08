قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
لبيع منتجات الزيتون والبيئة .. انطلاق معرض كنوز مطروح الأربعاء القادم

تمور سيوة
تمور سيوة
ايمن محمود

ينطلق الأربعاء القادم بمحافظة مطروح معرض كنوز مطروح لبيع منتجات الزيتون والتمور ومنتجات البيئة وذلك  بحديقة راضي  بمدينة مرسى مطروح في الفترة من 10 سبتمبر حتى 20 سبتمبر 2025.
حيث يقدم المعرض مجموعة متميزة من منتجات الزيتون وزيت الزيتون الفاخر ،و التمور  من نخيل واحة سيوة الزيوت المستخلصة من النباتات الصحراوية النادرة،و المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية المصنوعة بأيادي أبناء مطروح الأصيلة.
وياتى معرض “كنوز مطروح” كفرصة للتسوق  ودعم تراث المحافظة وصناعاتها الفريدة.تحت رعاية  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، و إشراف الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ومتابعة  محمد أنور مدير ادارة السياحة والمعارض.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على بدء قيام مجالس المدن باستخراج تصاريح صيد الطيور المهاجرة وفق الاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك من اول سبتمبر حتى منتصف نوفمبر القادم .

وأوضح المهندس طاهر السنينى مدير إدارة البيئة بمطروح أنه صدر  قرار وزير البيئة  بتنظيم صيد الطيور المهاجرة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٩/١ وحتى ۲۰۲٥/١١/١٥ بالاشتراطات والضوابط المنظمة  بالقرار رقم ٢٤٢ لسنة ۲۰۲٥ ببعض المحافظات الساحلية ومنها مطروح على أن يتم استخراج تصاريح الصيد للمواطنين من مجالس المدن بعد سداد الرسوم المقرره ووفقا للإجراءات والاشتراطات الواردة بالقرار وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح زيتون

