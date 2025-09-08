لبيع منتجات الزيتون والبيئة .. انطلاق معرض كنوز مطروح الأربعاء القادم

ينطلق الأربعاء القادم بمحافظة مطروح معرض كنوز مطروح لبيع منتجات الزيتون والتمور ومنتجات البيئة وذلك بحديقة راضي بمدينة مرسى مطروح في الفترة من 10 سبتمبر حتى 20 سبتمبر 2025.

حيث يقدم المعرض مجموعة متميزة من منتجات الزيتون وزيت الزيتون الفاخر ،و التمور من نخيل واحة سيوة الزيوت المستخلصة من النباتات الصحراوية النادرة،و المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية المصنوعة بأيادي أبناء مطروح الأصيلة.

وياتى معرض “كنوز مطروح” كفرصة للتسوق ودعم تراث المحافظة وصناعاتها الفريدة.تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، و إشراف الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ومتابعة محمد أنور مدير ادارة السياحة والمعارض.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على بدء قيام مجالس المدن باستخراج تصاريح صيد الطيور المهاجرة وفق الاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك من اول سبتمبر حتى منتصف نوفمبر القادم .

وأوضح المهندس طاهر السنينى مدير إدارة البيئة بمطروح أنه صدر قرار وزير البيئة بتنظيم صيد الطيور المهاجرة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٩/١ وحتى ۲۰۲٥/١١/١٥ بالاشتراطات والضوابط المنظمة بالقرار رقم ٢٤٢ لسنة ۲۰۲٥ ببعض المحافظات الساحلية ومنها مطروح على أن يتم استخراج تصاريح الصيد للمواطنين من مجالس المدن بعد سداد الرسوم المقرره ووفقا للإجراءات والاشتراطات الواردة بالقرار وبالتنسيق مع الجهات المختصة.