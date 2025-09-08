كريم رمزي: حسام حسن يطلب مواجهة المنتخب نيجيريا ومالي قبل كأس الأمم

أكد الإعلامي كريم رمزي، حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يرغب في مواجهة مالي ونيجيريا في شهر نوفمبر المقبل قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: البرازيل طلبت اللعب أمام منتخب مصر وديا، ولكن حسام حسن يرغب في مواجهة البرازيل في شهر مارس، وفي شهر نوفمبر حسام حسن يرغب في مواجهة مالي ونيجيريا بسبب كأس الأمم الإفريقية

وأضاف: حسام حسن يريد مواجهة فرق إفريقية قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية، وحسام حسن يرى أن منتخب البرازيل ليس الأنسب من أجل اللعب أمامه في شهر نوفمبر أي قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية وأن مواجهة منتخبات إفريقية ستكون احتكاك جيد قبل الكان.

.

وتابع: حسام حسن يعلم ويضع في حساباته جيدا أن منتخب مصر حال التعثر وديا أمام البرازيل بنتيجة كبيرة من الوارد أن يتم توجيه الشكر له قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهو من أهم أسباب رفضه اللعب في نوفمبر أمام البرازيل وديا.