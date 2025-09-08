توخيل يدعو إنجلترا إلى اعتماد رميات التماس الطويلة في محاولات التأهل للمونديال

وضع توماس توخيل، مدرب إنجلترا، خططًا لدمج المزيد من رميات التماس الطويلة والكرات الطويلة في أسلوب لعب فريقه استعدادًا لكأس العالم العام المقبل.

حققت إنجلترا فوزها الرابع على التوالي في المجموعة الحادية عشرة يوم السبت بفوزها 2-0 على أندورا، لكنها عانت في اختراق دفاع الفريق المصنف 174 عالميًا في فيلا بارك بأداء بعيد عن السلاسة.

تقدمت إنجلترا في الشوط الأول بهدف عكسي، واضطرت للانتظار حتى الدقيقة 67 لتُضيف الهدف الثاني برأسية ديكلان رايس.

أشار توخيل إلى عودة الأساليب القديمة عندما أعلن تشكيلته الأسبوع الماضي.

وقال توخيل، الذي تولى المسؤولية خلفًا لغاريث ساوثجيت في أكتوبر الماضي، للصحفيين: "أخبرتكم: رميات التماس الطويلة عادت". لكن ليس لدينا متسع من الوقت.

وأضاف: "لكن بمجرد وصولنا إلى كأس العالم، ستصبح كل هذه الأمور مهمة، لذا سنتحدث أيضًا عن رميات التماس الطويلة، وسنتحدث عن الركلات الطويلة من حارس المرمى، وليس فقط اللعب القصير.

واختتم: "لكن لا يمكننا التركيز على كل شيء في أربعة أيام من التدريب. لكن هذه الأمور ستكون مهمة."

ستواجه إنجلترا صربيا في بلغراد يوم الثلاثاء.