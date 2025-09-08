إيكيتيكي يرحب بمنافسة ألكسندر إيزاك في ليفربول

رحّب مهاجم ليفربول هوجو إيكيتيكي بانضمام ألكسندر إيزاك، صاحب الرقم القياسي للصفقة البريطانية، وأعرب عن حماسه لتحدي المنافسة على مكان في التشكيلة الأساسية مع المهاجم السويدي.

يُعد إيكيتيكي ثالث أغلى صفقة في تاريخ ليفربول هذا الصيف، بعد ضم إيزاك من نيوكاسل يونايتد مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، ولاعب الوسط فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن مقابل 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى المكافآت.

سجّل إيكيتيكي ثلاثة أهداف في أربع مباريات مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إيكيتيكي للصحفيين: "عندما تلعب مع أفضل الفرق، تتوقع حتمًا منافسة أفضل اللاعبين". إسحاق لاعبٌ كنتُ أتابعه، لذا فإنّ رؤيته يصل إلى الفريق أمرٌ ممتع.

وأضاف: "ستكون منافسةً صعبة، لكنني سأبذل قصارى جهدي لأكون جيدًا وأؤدي بشكل جيد، حتى تكون هذه مسؤولية المدرب فقط."



انضمّ إكيتيكي إلى ليفربول بعد موسمٍ مميزٍ مع آينتراخت فرانكفورت في موسم 2024-2025، حيث سجّل 15 هدفًا في الدوري الألماني في 33 مباراة.