جاهزية هالاند مع منتخب النرويج لمواجهة مولدوفا

قال المدرب ستال سولباكن إن مهاجم النرويج إيرلينج هالاند سيكون جاهزًا لمواجهة مولدوفا يوم الثلاثاء على الرغم من إصابته بجرح في شفته عندما صدمه باب الأمتعة في حافلة الفريق.

كان لاعب مانشستر سيتي يغادر المدخل الخلفي للحافلة يوم الأحد، خارج فندق الفريق، عندما انفتح باب الأمتعة وضربه في وجهه. كشف هالاند لاحقًا عن الإصابة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا إنها احتاجت إلى ثلاث غرز جراحية.

وقال سولباكن لشبكة NRK النرويجية: "يجب أن نكون سعداء لأن الأمر سار على ما يرام، لأنه كان من الممكن أن تسوء الأمور".

وأضاف: "خضع لبعض الغرز، وأوقف النزيف، حتى أنه ذهب إلى طبيب الأسنان، على ما أعتقد، لكن لا داعي للقلق بشأن المباراة أو أي شيء من هذا القبيل".

حققت النرويج، التي تسعى للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ أكثر من 25 عاما، أربعة انتصارات من أربع مباريات في تصفياتها وتستضيف مولدوفا التي تتذيل المجموعة التاسعة بلا أي نقاط.