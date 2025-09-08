قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
48 دولة يمكنك دخولها بجواز السفر فقط.. تعرف عليها
القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية
الأطفال باتوا يقولونها.. أمين الإفتاء يحذر من خطورة تكرار الحلف بالطلاق
نتنياهو يصعد بلهجة الحرب| مناورة برية محتملة في غزة ومصر ترفض سيناريو التهجير.. خبير يوضح
الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا
فيفا يخطر اتحاد الكرة بأحقية الزمالك في قيد أوشينج
على الفيسبوك.. «كاسبرسكي» تحذر من حملة جديدة لسرقة البيانات
مختار جمعة: جمال اللغة العربية لا ينقصه شيء
الإليزيه يكشف خطوات ماكرون المقبلة بعد سقوط الحكومة الفرنسية
ارتفاع حصيلة هجوم القدس إلى 10 قتلى إسرائيليين
قيادي بمستقبل وطن: تهديدات نتنياهو ضد غزة حرب نفسية يائسة
هافال H6 كسر زيرو بهذا السعر.. أعلى فئة فبريكا

 هافال H6
 هافال H6
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المستعملة عدد متنوعة من الإصدارات الصينية، منها السيارة هافال H6 موديل 2022، والتي ظهرت بحالة كسر الزيرو، ضمن الفئات عالية التجهيزات، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل.

وبلغ سعر السيارة هافال H6 حوالي مليون و50 ألف جنيه، ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مقارنة متوسط الأسعار وفقًا للموديل والفئة، والفحص الفني الشامل.

 هافال H6

مواصفات هافال H6

 

تعتمد هافال H6 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 148 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

 هافال H6

تحتوي السيارة هافال H6 على تجهيزات متعددة منها، فتحة سقف بانوراما، كاميرا 360 درجة، حساسات حركة لسهولة الاصطفاف، إضاءة محيطة، مرايات جانبية كهربائية، نظام صوتي ترفيهي يصل لـ 8 مكبرات، بلوتوث، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط يصل قياسها إلى 10.25 بوصة.

 هافال H6

زودت ايضًا السيارة هافال H6 بقود حركة مالتي فانكشن، مكيف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، فرش جلد، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، نوافذ كهربائية، قفل مركزي للأبواب، ريموت للتحكم، بصمة داخلية وخارجية.

 هافال H6

تأتي السيارة هافال H6 بعدد من وسائل الحماية ابرزها الوسائد الهوائية، ومثبت سرعة، نظام رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، نظام الفرامل مانعة الانغلاق ABS، برنامج الثبات الالكتروني، والتوزيع الالكتروني لقوى الفرامل EBD، مع نظام تحديد المسار، ومرايات ذاتية التعتيم.

 هافال H6
